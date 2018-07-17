İsmail Kışla kimdir? İsmail Kışla nereli? İsmail Kışla MEB Bakanı Ziya Selçuk'un yardımcısı mı oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) son dakika bakan yardımcısı olarak İsrafil Kışla atandı. İsrafil Kışla’nın ilk bakan yardımcısı olarak atanması sonrası İsmail Kışla kimdir? İsmail Kışla nereli? Gibi soruları merak konusu oldu. 24-25-26. dönemlerde Ak Parti Artvin milletvekilliği de yapan İsmail Kışla kimdir? İşte İsmail Kışla biyografisi

İSRAFİL KIŞLA KİMDİR?

10 Mart 1959'da Artvin Şavşat'ta doğdu. Baba adı Sultan Süleyman, anne adı Emine'dir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. İlim Yayma Cemiyetinde Genel Müdürlük ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Artvin Milletvekili seçildi. Kuveyt Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısıdır. İngilizce, Gürcüce ve Arapça bilen Kışla, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı'na Ziya Selçuk getirilmişti. İsmail Kışla da Bakan Ziya Selçuk'un yardımcısı oldu.