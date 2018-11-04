Aydınreis denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil milli denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.04 Kasım 2018 Pazar 16:16
Yerli ve milli savunma sanayii hamleleri art arda gelmeye devam ediyor.
Aydınreis denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı'ndan
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılan BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, burada TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine tesliminin ardından yeni tip denizaltı Aydınreis'in de ilk kaynağın yaptı.
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