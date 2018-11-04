0553 313 94 23
impression

Aydınreis denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil milli denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 16:16
Aydınreis denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Yerli ve milli savunma sanayii hamleleri art arda gelmeye devam ediyor.

Aydınreis denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı'ndan

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılan BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, burada TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine tesliminin ardından yeni tip denizaltı Aydınreis'in de ilk kaynağın yaptı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 16:16
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. istanbul
  4. başkan
  5. recep tayyip erdoğan
  6. aydınreis
  7. denizaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik Merkezi'nden KPSS sonrası duyarlı davranış
    1. Gençlik Merkezi'nden KPSS sonrası..
    2. Yolcu minibüsü, iki bina arasındaki..
    3. Rusya'nın komşusu ABD'den füze alacak
    4. Milli denizaltısına ilk kaynak..
    5. Burgazada teslim edildi! İşte o tarihi..
    6. Bitlis'te 264,66 gram metamfetamin ele..
    7. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 19..
    8. Dolandırıcılık ve cinayetten aranan 2..
    9. Kamuda e-Devlet seferberliği! 3 bin..
    10. ABD'li belediye başkanı öldürüldü!
    11. Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş..
    12. ABD'li Bakan açıkladı! İran'a yönelik..
    13. Çanakkale'de ilginç görüntü! Halk..
    14. Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK..
    15. Hortum toplayan kadın feci şekilde can..
    16. Fenerbahçe'den sonra Cocu'ya bir şok..
    17. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    18. Irak’ta ilkokul yakınlarında patlama
    19. CHP İl Başkanı 'yardım edeceğiz' dedi..
    20. Antalya Başkonsolosluğu açıldı!
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti