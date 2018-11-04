Aydınreis denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Yerli ve milli savunma sanayii hamleleri art arda gelmeye devam ediyor.

Aydınreis denizaltısına ilk kaynak Cumhurbaşkanı'ndan

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılan BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, burada TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine tesliminin ardından yeni tip denizaltı Aydınreis'in de ilk kaynağın yaptı.