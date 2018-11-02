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Milli deniz füzesi seri üretime geçiyor

Yerli imkanlarla üretilen ATMACA seyir füzesinde seri üretim sözleşmesi imzalandı.

02 Kasım 2018 Cuma 10:43
Milli deniz füzesi seri üretime geçiyor

ATMACA seyir füzelerinin seri üretim sözleşmesi SSB ile Roketsan arasında imzalandı. Atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların üretimini de Aselsan yapacak. ATMACA, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.

Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (ATMACA) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan A.Ş. arasında imzalandı. Savuma Sanayii Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törene, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve Aselsan yetkilileri katıldı.

Yerli imkanlarla geliştirildi

ATMACA Projesi, Deniz Kuvvetlerimizin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. ATMACA seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. İmzalanan sözleşme kapsamında da füzelerin seri üretimleri Roketsan, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri Aselsan tarafından gerçekleştirilecek.

Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna entegre edilecek. ATMACA, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:43
  1. ATMACA
  2. deniz füzesi
  3. roketsan

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