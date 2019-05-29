Milli dansçılar Almanya yolcusu TBESF Tekerlekli Dans Milli Takımı, Almanya'da 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına katılacak

ANTALYA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, Almanya'da 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına katılacak. Milli Takım Kafile Başkanı ve antrenör Gazi Umdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya’da gerçekleştirilen 10 günlük kampın devam ettiğini söyledi. Almanya'nın Frankfurt kentinde 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına hazırlandıklarını aktaran Umdu, yarışmada Türkiye'yi 4 kategoride Abdülkadir Ünal, Osman Ertöz, Mehmet Sefa Öztürk, Sima Elif Umdu ve Yeşim Eryiğit'in temsil edeceğini dile getirdi. Umdu, yarışmadan başarıyla dönmek istediklerini kaydetti.

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