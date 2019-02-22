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Milli Damar Robotu’na yabancı hekimlerin ilgisi devam ediyor

Girişimsel Kardiyoloji Derneği tarafından düzenlenen Advanced Peripheral Interventions Course (APIC 2019 Meeting) İleri Girişimsel Perifer Kursu ve Acute Stroke Intervention Course (Akut Girişimsel İnme Kursu), yerli ve yabancı kalp ve damar cerrahları ile kardiyolog ve nörolog doktorların katılımı ile Kayseri’de devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 16:01
Milli Damar Robotu’na yabancı hekimlerin ilgisi devam ediyor

Girişimsel Kardiyoloji Derneği tarafından düzenlenen Advanced Peripheral Interventions Course (APIC 2019 Meeting) İleri Girişimsel Perifer Kursu ve Acute Stroke Intervention Course (Akut Girişimsel İnme Kursu), yerli ve yabancı kalp ve damar cerrahları ile kardiyolog ve nörolog doktorların katılımı ile Kayseri’de devam ediyor. Periferik vasküler hastalığın tedavisi için kapsamlı endovasküler yaklaşım sağlamanın amaçlandığı kursta, canlı yayında yapılan ameliyatlara katılan yerli ve yabancı doktorlarının katkılarıyla başarılı işlemler yapılıyor.


Burada Milli Damar Robotları hakkında İhlas Haber Ajanı’na (İHA) muhabirine bilgiler veren RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, “Dünyada bir milyarın üzerinde kalp ve damar hastası bulunmaktadır. Türkiye’de de 700.000’in üzerinde kalp ve damar hastası bulunmakta olup, bunlardan 250 binin üzerinde hastaya anjiyoplasti ve stentleme işlemi uygulanabilmektedir.” ifadelerini kullandı.



Yeni ve inovatif teknolojileri Türkiye’de üreterek, dünya sağlığına katkıda bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:


"Ürettiğimiz yerli ve milli damar robotunun uluslararası camiada kabul görmesi bizleri mutlu ediyor, emeğimizin ve uzun yıllar süren çalışmaların karşılığında Türk markası olarak takdir görmek gurur verici. Yaptığımız damar robotu işlemleri ile, Türkiye’de 250 bin ile 300 bin arası yapılan anjiyoplasti işlemlerinde, stent işleminin azaltılarak, yapılan açık ameliyatların artık tamamıyla girişimsel ve kapalı ameliyatlar şeklinde yapılabilecek olması, hasta sağlığı açısından çok büyük avantaj sağlıyor. Burada 15’ten fazla yabancı ülkeden gelen hekim konuklarımız var. Milli Damar Robotumuzu burada yabancı doktorlara anlatıyoruz ve bu yabancı hekimler tarafından gerçekleştirilen ameliyatları da dünyanın dört bir yanındaki doktorlara canlı yayında aktarıyoruz. Ülkemizde uluslararası platformlar genelde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yer almaktayken, şimdi ise Milli Damar Robotumuzu yabancı hekimlere Kayseri’de gösteriyoruz, ürünlerimizi anlatıyoruz. Yabancı hekimlerin katıldığı bu toplantılarda ve hekimler arası canlı yayın sistemimiz var, örneğin şu an Kayseri’deki bu toplantıdan tüm dünyaya canlı yayınla anında aktarılan 4 adet ameliyat gerçekleştiriliyor. Uluslararası önemi çok büyük olan ve diğer ülkelerden katılımın da çok yüksek olduğu bu toplantının devamını da inşallah Allah nasip eder. Türkiye’de üretilen yerli ve milli teknolojinin bu denli hem yerli ve milli hekimlerimiz tarafından hem de uluslararası camiada kabul görmesi bizleri memnun etmekte ve gururlandırmaktadır.”

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:01
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