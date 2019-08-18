0553 313 94 23

Milli cimnastikçiler Tokyo için umutlu

- Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor- Milli Takım Koordinatörü Ziya Özgören: "Olimpiyatlara takım halinde giderek son 7 yılda kazanılan başarılara önemli bir ekleme yapmak istiyoruz"- Milli sporcu Ümit Şamiloğlu: "Daha ciddi ve dikkatli çalışıyoruz. Eksikliklerimizi gideriyoruz. Takım olarak ilk kez olimpiyatlara gitme potansiyelindeyiz"- Ferhat Arıcan: "Tarih yazma şansımız var. Olimpiyatlara takım olarak hiç katılamadık. Takım olarak gitmeyi başaracağız. Potansiyelimiz çok yüksek" - İbrahim Çolak:" Önümüzdeki süreci iyi değerlendirip hedefimizi gerçekleştireceğiz"

18 Ağustos 2019 Pazar 11:08
Milli cimnastikçiler Tokyo için umutlu


MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hayalini gerçeğe dönüştürebilme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Milli Takım Koordinatörü Ziya Özgören, Mersin'deki milli takım kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, cimnastikte son 7 yılda büyük başarılar elde edildiğini söyledi.

Gelen başarılar doğrultusunda hedeflerin de yükseldiğini vurgulayan Özgeren, sporcuların bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Özgören, takım halinde olimpiyat kotası almak için katılacakları şampiyonalarda iyi dereceler almaları gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu hedef doğrultusunda kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Son 7 yılda cimnastik alanında güzel başarılar elde edildi. İlk defa olimpiyatlara Ferhat Arıcan'la gittik. Bu defa takım halinde gitmek istiyoruz. Çünkü bir tane sporcunun gitmesiyle takım halinde gidilmesi arasında çok fark var. Takım halinde gidilmesi durumunda 4 sporcunun madalya alma şansı oluyor. Olimpiyatlara takım halinde giderek son 7 yılda kazanılan başarılara önemli bir ekleme yapmak istiyoruz."

Özgören, geçmiş şampiyonalardaki hataları çok iyi analiz ettiklerini ve sporcuların bu hataları tekrarlamaması için plan ve program dahilinde çalıştıklarına dikkati çekti.

Sporcuların şu anki performansından memnun olduklarını vurgulayan Özgören,"Her sporcumuzun çok iyi olduğu aletler var ve madalya alma şansları oldukça yüksek. Sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Olimpiyatlara gitme potansiyelindeyiz"


Milli sporculardan Ümit Şamiloğlu ise çalışmaların yüksek moralle sürdüğünü anlatarak, iyi bir hava yakaladıklarını söyledi.

Zaman kısaldıkça heyecanın daha da arttığını anlatan Şamiloğlu, "Daha ciddi ve dikkatli çalışıyoruz. Eksikliklerimizi gideriyoruz. Takım olarak ilk kez olimpiyatlara gitme potansiyelindeyiz. Çalışmalar da buna göre şekilleniyor. Burada olimpiyatlarda madalyaya oynayacak 4-5 sporcu var. Takım halinde gitmek bizim çok güzel olacak." dedi.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da kampın çok verimli ve iyi geçtiğini ifade ederek, "2016'da olimpiyatlara gitmek için gitmiştim. Şimdi 2020'ye sadece gitmiş olmak için değil madalya almak için gideceğim. Tarih yazma şansımız var. Olimpiyatlara takım olarak hiç katılamadık. Takım olarak gitmeyi başaracağız. Potansiyelimiz çok yüksek." diye konuştu.

Milli sporcu İbrahim Çolak ise olimpiyatlara gidebilecek kapasitede olduklarını ve elde edilecek başarının Türk cimnastiğine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Cimnastikteki ilerleyişin son yıllarda arttığına dikkati çeken Çolak, "Hedefimiz var ve bir ilki başarabiliriz. Önemli olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızda bu doğrultuda ilerliyor. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirip hedefimizi gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:08
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  2. Artistik cimnastik
  3. Ferhat Arıcan
  4. Mersin
  5. Türkiye Cimnastik Federasyonu
  6. Ümit Şamiloğlu
  7. Ziya Özgören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları
    1. Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm..
    2. Ankara Büyükşehir Belediyesi cadde ve..
    3. Büyükkılıç: "Bizim davamız hizmet..
    4. Esnaf İmamoğlu'na isyan etti!..
    5. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    6. Bu havuz 400 yıldır insanları..
    7. Selçuklu’nun Anadolu’daki mührü:..
    8. Babader Başkan Yardımcısı Tan isyan..
    9. Azad Keşmir'de toprak kayması
    10. Soçi’de sel felaketi
    11. Çukurca’da İHA alarmı
    12. Otomobil, aniden yola çıkan kadına..
    13. Gazişehir Gaziantep’te Süper Lig..
    14. CHP zulmetti AK Parti ihya etti
    15. Fenerbahçe, sezona evinde iyi başlıyor
    16. Osetyalı gelin Müslüman olup Zehra..
    17. Adana’nın güneşi, Şehir Hastanesi’ni..
    18. Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı..
    19. Ekonomi basınının "yıldızı" Güngör..
    20. Her yağmur’da İBB’yi yerden yere vuran..
    21. Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
    22. Devrek’te 3 büyükbaş hayvan çalındı
    23. Babader Başkan Yardımcısı Tan isyan..
    24. Bu olay 50 milyonda bir gerçekleşiyor!..
    25. Fenerbahçe sezon açılışlarında..
    26. Bir kulaçla değişen hayatlarını..
    27. Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
    28. "Taraftarımıza mücadeleci bir takım..
    29. Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu..
    30. ÖSO birliklerini terörist ilan..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!