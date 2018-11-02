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Milli BOZOK, SİHA ile birleşti! Hedefi tam isabetten vurdu

Yerli ve milli sanayide yapılan yatırımlar sonucu başarılı işlere imza atılıyor. TÜBİTAK tarafından geliştirilen akıllı mühimmat BOZOK, SİHA’dan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu.

02 Kasım 2018 Cuma 12:46
Milli BOZOK, SİHA ile birleşti! Hedefi tam isabetten vurdu

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen akıllı mühimmat BOZOK, Bayraktar TB2 SİHA’dan yapılan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu.

Yerli ve milli savunma sanayine yapılan yatırımlar sonucu, SİHA’ların yerli mühimmat çeşitliliği de artıyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Milli akıllı mühimmat BOZOK Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA’dan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu.

Hedefi vurdu

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar başarılı denemeyi, “TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği Milli akıllı mühimmat BOZOK, BAYRAKTAR TB2 SİHA’dan bugün yapılan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu” açıklamasıyla duyurdu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 12:46
  1. TÜBİTAK
  2. BOZOK
  3. SİHA

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