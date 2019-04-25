Milli boksörlerin kampı sona erdi





KASTAMONU (AA) - Mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ilk etap kampı sona erdi.



Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Yavuz Kılıç, Ziya Ak, Ramazan Salgır, Celal Olucak ve Orhan Çavdar nezaretinde 26 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası öncesi ilk etap kampı tamamladıklarını söyledi.



Kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Çınar, "6 Nisan'da başladığımız kampın sonuna geldik. Oldukça güzel bir çalışma dönemi oldu. Günde iki antrenmanla şampiyonaya hazırlandık." dedi.



İkinci etap kampın 6 Mayıs'ta başlayacağını bildiren Çınar, "İkincisi, 'şampiyona kampı' dediğimiz kamp olacak. İkinci etapta daha fazla motive olarak tamamen şampiyonaya odaklanarak çalışacağız. O kamp da şampiyona öncesinde sona erecek." diye konuştu.

Çınar, sporcuların motivasyonunun oldukça iyi olduğunu dile getirerek, "İlk kampa 26 sporcu katıldı ama şampiyonaya 13 sporcuyla gideceğiz. İkinci kampa performans ve çalışmalarına göre 13 boksör çağıracağız. Bu boksörlerle Avrupa'ya gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





