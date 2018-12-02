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Milli boksör Şennur Demir'e coşkulu karşılama

- Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı- Şennur Demir:"Madalyamı, ülkemizde ve tüm dünyada şiddete maruz kalan kadınlara armağan ediyorum"

02 Aralık 2018 Pazar 20:28
Milli boksör Şennur Demir'e coşkulu karşılama


BARTIN (AA) - Hindistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı.

Bartın- Ankara karayolunda, "Hoşgeldin Şampiyon" pankartıyla karşılanan Demir, burada ailesi ve sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sevenlerinin kendisini karşılaması nedeniyle çok mutlu olduğunu, maça çıkmış gibi heyecanlandığını söyledi.

Dünya Şampiyonası'na takım olarak çok iyi hazırlandıklarını ve motive olduklarını belirten Demir, "Daha iyi dereceler yapabilecek güçteydik ama olmadı. Dünya ikinciliği aldım. Maalesef finalde Çinli sporcuya kaybettim. Daha çok çalışıp, daha iyisini yapacağız." diye konuştu.

Demir, takım olarak amaçlarının yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. Tekrardan çalışıp dünya şampiyonu veya Avrupa şampiyonu olmak için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız. Madalyamı, ülkemizde ve tüm dünyada şiddete maruz kalan kadınlara armağan ediyorum. Kadınların ne kadar güçlü olduğunu, istediklerinde neler yapabileceklerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya göstermek istiyorum."

Karşılamanın ardından milli sporcu için kentte araç konvoyuyla tur atıldı.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:28
  1. Bartın
  2. Karşılama
  3. Şennur Demir

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