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Milli Birlik Günü için satranç turnuvası başladı

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Satranç Turnuvasında düzenlendi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:29
Milli Birlik Günü için satranç turnuvası başladı

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Satranç Turnuvasında düzenlendi.


Haliliye Belediye ve Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası Haliliye Belediye Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılış töreni ile başladı.


İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören 15 Temmuz Darbe gecesini anlatan filmin izlenmesi ile devam etti. Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen açılış törenine Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile eşi Fethiye Canpolat, Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mendüh Turmak, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ve Mehmet Erol katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Canpolat, “Daha da önemlisi izlediğimiz 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını bununla birleştirdik. Bir taraftan devletin içine sızmış hain yapının halka karşı kendi devletinin silahını kullanması ve diğer taraftan da satranç ile geleceğimiz olan gençlere ülkemizin jeopolitik konumu açısından ülkemiz üzerinde yapılacak kötü planları satranç ile birlikte daha zeki olarak harici ve dahili düşmanları mağlup edeceklerdir. Geçmişte bizim ecdadımız ve padişahlarımızda yine bu satranç masalarında rakiplerini şah ve mat ederekten işlerini gerçekleştirmişlerdir. O gece hep birlikte bende sizde dahil olmak üzere sokak ve caddelerdeydik. Çok şükür sayın cumhurbaşkanının o gece ki açıklaması sonrası her zaman olduğu bu cumhurbaşkanımızın arkasında bu millet bu halk arkasında duruyor. Ümmetin ve İslamin lideri olarak görülüyor. Sonrasında vatandaşların caddelerde tankları elleri ile durdurduğu günlere geldi. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Bizler belediye olarak yaşamın her karesindeyiz. Sosyal yaşamdan, parklarında ve caddelerindeyiz. Olmaya da devam edeceğiz” dedi.


Başkan Canpolat’ın ardından Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mendüh Turmak ise satranç ve turnuvaya yaptıklarını katkılardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Canpolat federasyon yetkililerinden turnuva hakkında bilgi aldı. Ardından Başkan Canpolat burada turnuvanın açılış maçını gerçekleştirdi.


Toplamda 2 gün sürecek turnuvaya Kahramanmaraş, İzmir, Kayseri, Diyarbakır, Mersin, Adana, Mardin, Afyon, Batman, Elazığ, Uşak, Düzce, Ordu ve Şanlıurfa olmak üzere on dört ilden 200 sporcu katıldı. Turnuvada toplamda altı yüz müsabaka gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:29
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