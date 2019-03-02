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Milli biatloncular Norveç yolcusu

- Genç Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

02 Mart 2019 Cumartesi 15:25
Milli biatloncular Norveç yolcusu


ANKARA (AA) - Genç Milli Biatlon Takımı, Norveç'in ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 3-11 Mart tarihlerinde Sjusjoen Kayak Merkezi'nde düzenlenecek şampiyona için yarın Norveç'e hareket edecek.

Antrenörlüklerini Bayram Ören ve Fatih Yüksel'in yaptığı milli takım, Zana Öztunç, Okan Alalma, Halil İbrahim Yılmaz, Zeynep Elif Durlanık, Gülşah Ağa'dan oluşuyor.

Milli sporcular, şampiyonada bireysel erkekler 15 kilometre, bireysel 2,5 kilometre, sprint erkekler 10 kilometre, sprint kadınlar 7,5 kilometre, pursuit erkekler 12,5 kilometre, pursuit kadınlar 10 kilometre ve karışık bayrak yarışlarında madalya mücadelesi verecek.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:25
  1. Avrupa Gençler Biatlon Şampiyonası
  2. Genç Milli Biatlon Takımı
  3. Norveç
  4. Türkiye Kayak Federasyonu

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