Milli Beka Hareketi’nden FETÖ terör örgütüne lanet

Muş’un Malazgirt ilçesinde bir araya gelen Milli Beka Hareketi üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) lanetledi.

Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması için bir ardaya gelen Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Vekili Refik Kaplan, Milli Beka Harekatı Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Kayahan Söylemez, Muş İl Başkanı Züleyha Sarıçayır ve Muş İl Teşkilat üyeleri, Ağrı Patnos İlçe Başkanı Çetin Ulutaş ve Patnos İlçe Teşkilat üyeleri, Malazgirt İlçe Başkanı Mesut Bozkurt ve çok sayıda Malazgirt İlçe Teşkilat üyesi basın açıklamasına destek verdi.

Milli Beka Hareketi Muş il Başkanı Züleyha Sarıçayır’ın okuduğu basın açıklamasında, “Milli birlik, milli beraberlik, milli ruh ve milli duruşumuzu tüm şer odaklarına göstermek, büyük Türk halkının evlatlarının dimdik ayakta olduğunu his ettirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Milli bekamız için, devletimizin bugün ve yarın ve geleceği için 16 Nisan halk oylaması ruhu ile 7 Ağustos Yenikapı şuuruyla Cumhurbaşkanımız ile sonuna kadar yan yana mücadelesini sürdüreceğini en yüksek sesle dosta düşmana haykıran Türkmen beyimiz Devlet Bahçeli’ye sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Buradan Sultan Alparslan diyarından her iki liderimize de selamlarımızı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Tüm dünya duysun ki bizler Sultan Alparslan torunlarıyız. Bu kutsal topraklar Milli Beka Hareketi’nin en büyük inanç kaynağıdır. Milli Beka demek 15 Temmuz şehitleri demek, Milli Beka demek Ömer Halisdemir demek. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de minnetle yâd ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yapılan basın açıklamasının ardından FETÖ aleyhine sloganlar atarak sessiz bir şekilde dağılan Milli Beka Teşkilat üyeleri daha sonra Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı makamında ziyaret etti.