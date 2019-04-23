Milli Beka Hareketi Derneğinin genel merkezi açıldı

Milli Beka Hareketi Derneği Genel Merkez binası Ankara’da düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün de katıldı.

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Milli Beka Hareketi her geçen gün yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor. Şu ana kadar 52 il ve 120 ilçede ve 13 ülkede teşkilatlanma çalışmaları tamamlayan dernek 560 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütleri arasına girdi.

Yurt dışında da teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren derneğin Genel Merkez binasının açılışı yapıldı.Derneğin Doğu Anadolu il ve ilçe başkanları ile Genel Başkan Murat Şahin, Teşkilat Başkanı Fatih Aydın’ın da katıldığı programı Ankara Kadın Kolları Başkanı Oya Cambazoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Neşe Işık Organize etti.

Burada konuşan Genel Başkan Murat Şahin, teşkilatlanmaya Malatya’da başladıklarının altını çizerek İbrahim Aygün ve ekibinin son derece başarılı çalışmalarıyla illegal örgütlerin yaptığı faaliyetlere çok büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Derneğin Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün ise, “Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemizin beka sorunu olacaktır ve yine her zaman olduğu gibi devletin bekası için canlarını seve seve verecek olan sayısız milli neferler de olacaktır. Bizler bu ülkenin birlik ve beraberliği için yola çıkmış gönüllü bir orduyuz. Devletin bize ihtiyacı yoktur ancak bizim devlete ihtiyacımızın olduğunun bilincindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların arından Genel Merkez binasının açılışı yapıldı.