Milli basketbolcu Cevahir Sönmez hayatını kaybetti

Milli takımın genç alt yapısınıda forma giyen ve Darüşşafaka, İTÜ gibi köklü takımlarda basket oynayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Cevahir Sönmez, önceki gün Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Vatan'ın haberine göre, okuldan bir arkadaşıyla geç saatlere kadar eğlendikten sonra arkadaşını evine bırakan genç milli sporcu, eve dönüşte 3. köprü yolunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaygan yolda virajı alamayan Cevahir'in kullandığı otomobil uçtu. Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

KULÜPLER TAZİYE MESAJI YAYINLADI

İTÜ, Darüşşafaka ve basketbol kulüpleri yetenekli sporcu için taziye mesajları yayınladı.