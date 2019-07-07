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Milli atletlerden 4 madalya

- Milli sporcular, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

07 Temmuz 2019 Pazar 14:58
Milli atletlerden 4 madalya


ANKARA (AA) - Türkiye, İsviçre'de gerçekleştirilen Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zermatt kentinde düzenlenen organizasyonu ay-yıldızlı ekip 20 yaş altı kategorisinde 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

20 yaş altı erkeklerde Ramazan Yorulmaz, kadınlarda ise Ruken Tek, Avrupa üçüncüsü oldu. Milliler, takım sıralamasında ise hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa ikincisi oldu.

Büyüklerde ise Yavuz Ağralı 23'üncü sırayı alırken, kadınlarda en iyi sonucu 32'ncilikle Eylem Gür elde etti.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden millilerin dereceleri şöyle:

Büyük erkekler:

23. Yavuz Ağralı

36. Orhan Avcı

43. Kemal Yıldırım

57. Muhammet Can Ağyürek


Büyük kadınlar:

32. Eylem Gür

40. Elif Tozlu

50. Jale Başak

59. Remziye Temel


20 yaş altı erkekler:

3. Ramazan Yorulmaz

7. Samet Demir

10. İslam Adli

17. Cuma Öztürk

Takım sıralaması: Britanya, Türkiye, İtalya

20 yaş altı kadınlar:

3. Ruken Tek

8. Ezgi Kaya

19. Seher Karakoç

27. Öznur Tatar

Takım sıralaması: İtalya, Türkiye, Romanya

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:58
  1. Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası
  2. madalya
  3. Ramazan Yorulmaz
  4. ruken tek
  5. Türkiye Atletizm Federasyonu

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