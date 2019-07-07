Milli atletlerden 4 madalya





ANKARA (AA) - Türkiye, İsviçre'de gerçekleştirilen Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zermatt kentinde düzenlenen organizasyonu ay-yıldızlı ekip 20 yaş altı kategorisinde 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

20 yaş altı erkeklerde Ramazan Yorulmaz, kadınlarda ise Ruken Tek, Avrupa üçüncüsü oldu. Milliler, takım sıralamasında ise hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa ikincisi oldu.

Büyüklerde ise Yavuz Ağralı 23'üncü sırayı alırken, kadınlarda en iyi sonucu 32'ncilikle Eylem Gür elde etti.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden millilerin dereceleri şöyle:

Büyük erkekler:

23. Yavuz Ağralı

36. Orhan Avcı

43. Kemal Yıldırım

57. Muhammet Can Ağyürek





Büyük kadınlar:

32. Eylem Gür

40. Elif Tozlu

50. Jale Başak

59. Remziye Temel





20 yaş altı erkekler:

3. Ramazan Yorulmaz



7. Samet Demir



10. İslam Adli



17. Cuma Öztürk



Takım sıralaması: Britanya, Türkiye, İtalya





20 yaş altı kadınlar:

3. Ruken Tek



8. Ezgi Kaya



19. Seher Karakoç



27. Öznur Tatar



Takım sıralaması: İtalya, Türkiye, Romanya