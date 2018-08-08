Milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde!
Milli Atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre yarı final serisinde 20.33'lük derecesiyle birinci sırayı aldı ve finale yükseldi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:05
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Milli Atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası, 200 metre yarı final serisinde 20.33'lük derece yaptı.
Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası, 200 metre yarı final serisinde birinci olarak finale yükseldi.
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