Milli Ampute Futbol Takımı, hakim ve savcılarla dostluk maçında buluştu

ANKARA (AA) - Dünya 2'ncisi ve Avrupa Şampiyonu Milli Ampute Futbol Takımı, hakim ve savcılarla dostluk maçı yaptı.

Ankara Batı Adliyesi Başsavcılığı tarafından, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında düzenlenen maçta, takımlar Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Renkli görüntülere sahne olan müsabaka, berabere (8-8) sonuçlandı.

Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Ampute Futbol Takımı oyuncularıyla dostluk maçında bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Heyecanlı bir karşılaşma gerçekleştirdiklerini belirten Akça, etkinliğin toplumsal farkındalığa katkı sağlamasını temenni etti.

Milli Ampute Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak da Ankara Batı Adliyesi Başsavcılığına teşekkür ederek, takım olarak her zaman adaletin ve yargının yanında olduklarını kaydetti.

Güneydoğu gazisi olduğunu hatırlatan Çakmak, Başsavcılığın gazilere ve engellilere verdiği değeri göstermesi bakımından etkinliğin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Çakmak, yargı mensuplarına teşekkür ederek, "Adalet hiçbir zaman yenilmez. Ampute futbolu için gelecek günler güzel olacak." şeklinde konuştu.

Genç Milli Ampute Futbol Takımı'nın ağustosta İngiltere'de 6 takımın katılımıyla düzenlenecek bir turnuvaya katılacağını, kendilerinin de 2020'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını bildiren Çakmak, "Şampiyonada 16 ülke olacak. Son şampiyonluğumuzun bir tesadüf olmadığını oradan şampiyon dönerek göstereceğiz. Türk halkı bizi hep bağrına bastı. Biz de onlara bu mutluluğu tekrar yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, dostluk maçında oynayan futbolculara plaket verildi.