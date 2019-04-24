0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Milli Ampute Futbol Takımı, hakim ve savcılarla dostluk maçında buluştu

Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 8-8 berabere sonuçlandı

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:50
Milli Ampute Futbol Takımı, hakim ve savcılarla dostluk maçında buluştu

ANKARA (AA) - Dünya 2'ncisi ve Avrupa Şampiyonu Milli Ampute Futbol Takımı, hakim ve savcılarla dostluk maçı yaptı.

Ankara Batı Adliyesi Başsavcılığı tarafından, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında düzenlenen maçta, takımlar Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Renkli görüntülere sahne olan müsabaka, berabere (8-8) sonuçlandı.

Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Ampute Futbol Takımı oyuncularıyla dostluk maçında bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Heyecanlı bir karşılaşma gerçekleştirdiklerini belirten Akça, etkinliğin toplumsal farkındalığa katkı sağlamasını temenni etti.

Milli Ampute Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak da Ankara Batı Adliyesi Başsavcılığına teşekkür ederek, takım olarak her zaman adaletin ve yargının yanında olduklarını kaydetti.

Güneydoğu gazisi olduğunu hatırlatan Çakmak, Başsavcılığın gazilere ve engellilere verdiği değeri göstermesi bakımından etkinliğin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Çakmak, yargı mensuplarına teşekkür ederek, "Adalet hiçbir zaman yenilmez. Ampute futbolu için gelecek günler güzel olacak." şeklinde konuştu.

Genç Milli Ampute Futbol Takımı'nın ağustosta İngiltere'de 6 takımın katılımıyla düzenlenecek bir turnuvaya katılacağını, kendilerinin de 2020'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını bildiren Çakmak, "Şampiyonada 16 ülke olacak. Son şampiyonluğumuzun bir tesadüf olmadığını oradan şampiyon dönerek göstereceğiz. Türk halkı bizi hep bağrına bastı. Biz de onlara bu mutluluğu tekrar yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, dostluk maçında oynayan futbolculara plaket verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:50
  1. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temizlerken zehirlenmeyin!
    1. Temizlerken zehirlenmeyin!
    2. Evinin kül oluşunu gözyaşları içinde..
    3. "10 milyar avroluk ticaret hacmine..
    4. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    5. PKK yandaşlarından Londra'da TRT World..
    6. İran'dan ABD'ye teklif
    7. Trump'tan "azil" açıklaması
    8. "(Gözü dönmüş) tanımı polisiye bir..
    9. "2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri"..
    10. DSÖ'den ebeveynlere ekran uyarısı
    11. Maçın ardından
    12. Pota derbisi Fenerbahçe’nin
    13. 5 farklı ezan makamıyla turistleri..
    14. Tutuklu eski devlet başkanının..
    15. Zelenskiy, Rusya’ya karşı..
    16. Adana'da kaçak ilaç operasyonu
    17. Aksaray’da tüfekli kavga: 1 yaralı
    18. Senegal'de 20. Uluslararası Tarım ve..
    19. “Nargile baronları” tutuklandı
    20. Atletico, Barcelona'nın şampiyonluğunu..
    21. Milli Ampute Futbol Takımı, hakim ve..
    22. 2. Uluslararası Geleneksel ve..
    23. Son şampiyon Akhisarspor, kupada yine..
    24. Jülide Sarıeroğlu isyan etti: İçim..
    25. Bursa’da falçatalı kavga: 1 yaralı
    26. Zonguldak’ta pat pat devrildi: 2 yaralı
    27. Celal Kılıçdaroğlu'ndan 'Kemal..
    28. UMH Hafter'in suçlarını belgelemek..
    29. Selanik'teki sözde soykırım..
    30. "Mavi Kuş" oyunu seyirciyle buluştu
    Şiddetli İslam düşmanlığı, iğrenç küfürler, halkı aşağılama!.. İşte İstanbul'un teslim edildiği kadın
    Şiddetli İslam düşmanlığı, iğrenç küfürler, halkı aşağılama!.. İşte İstanbul'un teslim edildiği kadın
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi