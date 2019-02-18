Milletvekillerinden Şahinbey’in projelerine tam not

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’nin en genç milletvekillerine Şahinbey İlçesinde yaptığı kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmalarını gezdirerek bilgiler verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nunrestorasyonunu yaparak Gaziantep’e kazandırdığı Şehreküstü Konakları, Şıh Meydanı, Milli Mücadele Müzesi, Millet Kıraathanesi, Pişirici Kasteli, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve Mecidiye Han’ı AK Parti’nin genç Milletvekilleri Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Ahmet Mücahit Arınç, Müslüm Yüksel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı gezdirdi.

“Başarılarının devam etmesini istiyoruz”

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Başkanımızla birlikte Şahinbey İlçesinde yapılan çalışmaları gezdik. Kentsel dönüşüm, restorasyon ve sosyal çalışmalarda Türkiye’de bir numara olduğunu bizlere en iyi bir şekilde gösterdi. Özellikle gençlerle ilgili yaptığı çalışmalar benim çok hoşuma gitti. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nu tebrik ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de başarılarının devam etmesini istiyoruz” dedi.

“Türkiye’ye örnek çalışmalar”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yapılan çalışmaların öneminden bahsederek, “İnsanıyla, yöresiyle, coğrafyasıyla en güzel şehirlerden birisi olan Gaziantep’i gezdik. Mezopotamya’nın Fırat’ın otağı olan İpekyolu’nun üzerinden geçtiği tarihi bir şehirde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada da belediyecilik anlamında en önemli örneklerinden birisi olan Şahinbey Belediyesinin yaptığı çalışmaları gezme fırsatı bulduk. Kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmalarını gezdik. Her biri birbirinden güzel ve Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar. 31 Mart seçimlerinin arifesinde yapılan çalışmaların örnek belediyecilik çalışmaları olduğunu gururla söyleyebiliriz. İstanbul’da en önemli konulardan birisi malum kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm çalışmalarının en iyi uygulandığı yerin Şahinbey İlçesi olduğunu gördük. Bu çalışmaları kendi şehrimizde de hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

"Yeni dönemde yatırımlar sürecektir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun ise,“Gaziantep bizim çok önem verdiğimiz bir bölge kültürü, tarihi ve yatırımlarıyla Doğu illerimizin lokomotifi diyebileceğimiz, öncülük yapan kurtarıcı bölgesidir. AK Parti olarak 16 yılda eski parayla 32 katrilyon yeni parayla 32 milyar TL buraya yatırım yaptık. Bunun dışında girişimci olan iş adamları da burayı canlandırdılar ve hem içeriden hem dışarıdan göç alan bir şehri büyük bir kent haline getirdiler. Gaziantep için yapacağımız nice projeler var. Şahinbey Belediyesi’nin yatırımlarını görünce de ayrıca mutlu olduk. 31 Mart seçimlerinde de Belediye Başkanımızdan umutluyuz. Gaziantepliler demokrasi şöleni içerisinde sandıkları patlatarak belediye başkanımıza destek olacaklardır ve bu yatırımların devamını sağlayacaklardır diye düşünüyorum” diye konuştu.