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Milletvekillerinden Çetin’e övgü

CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut, yeniden Çukurova Belediye Başkanı seçilen Soner Çetin’i ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileğinde bulundu.

26 Nisan 2019 Cuma 15:00
Milletvekillerinden Çetin’e övgü

CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut, yeniden Çukurova Belediye Başkanı seçilen Soner Çetin’i ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileğinde bulundu. El ele vererek, CHP’yi iktidara taşıyacaklarını belirten milletvekilleri, “Çukurova’nın gülen yüzü 31 Mart’ta bizim de yüzümüzü güldürdü” ifadesini kullandılar.


Çukurova Belediyesi’nde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiğini belirten Müzeyyen Şevkin, Çukurova’da önemli bir başarı elde edildiğini belirterek Soner Çetin’i kutladı. Şevkin, Soner Çetin’in özellikle kadınlara yönelik projelerinden övgüyle söz ederek, “Soner başkan önemli projelere imza attı. Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı ile Çanakkale’yi Adana’ya getirdi. Çukurova’nın gülen yüzü, bizim de yüzümüzü güldürdü” dedi.


Soner Çetin’in, çıtayı hep yukarıda tuttuğunu belirten Orhan Sümer de, “Adana milletvekili olarak, sizinle gurur duyuyorum. Her zaman halkla iç içesiniz. İnşallah yeni dönemde de aynı başarıyı göstereceksiniz. Ayrıca kısıtlı imkanlara karşın, Pozantı başta olmak üzere, diğer ilçelere de hizmet götürüyorsunuz. Yaptığınız çalışmalar, CHP’yi hep daha ileriye götürecek çalışmalar. Sizi kutluyorum” şeklinde konuştu.



Yerelden genel iktidara


Ayhan Barut ise Millet İttifakı’nın, Türkiye’de önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. 20 gün, 4 Adana milletvekilinin İstanbul’da kaldığını, ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırı dolayısıyla, Adana’ya gelemediklerini kaydeden Ayhan Barut, bu nedenle kutlama ziyaretini gecikmeli yaptıklarını anlattı.


Ayhan Barut, Soner Çetin’in ilk dönemde de başarılı olduğunu belirterek, yeni dönemde daha başarılı olacağına inandığını söyledi. Barut, “Belediye başkanlarımızın başarısı CHP’yi yerelden genel iktidara taşıyacaktır” dedi.



"Daha da güzel olacak"


Burhanettin Bulut da, 5 yıldır Soner Çetin’in yaptığı hizmetlerin karşılığını, seçim döneminde gördüklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesinin kazanılmasına da büyük katkı verdiniz. İnanıyorum ki Çukurova’da bu dönem daha güzel hizmetlere imza atacaksınız” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, destekleri için milletvekillerine teşekkür etti. Milletvekillerinin İstanbul’da uzayan seçim sürecinde de, çok emek harcadığını söyleyen Soner Çetin, “Seçimlerde halk görevini yaptı. Seçim bitti, bizim görevimiz başlıyor. Adana’yı hep birlikte daha güzel bir yere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 15:00
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