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Milletvekilleri Regaip Kandilini kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Yakup Taş ile Muhammed Fatih Toprak, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:42
Milletvekilleri Regaip Kandilini kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Yakup Taş ile Muhammed Fatih Toprak, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı.


7 Mart Perşembe gecesi idrak edeceğimiz mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, “’Mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimi olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının manevi atmosferine girmiş bulunmaktayız. Bu gece Regaip kandilini idrak edeceğiz. Üç aylar, tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olan Regaip, Miraç, Berat Kandilleri, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi mübarek gün ve geceleriyle bizleri kuşattığı bir mevsimdir. Bu bereketli zaman dilimlerini fırsat bilerek ibadetlerimizi artıralım, günahlarımız için tövbe edelim, küskünlüklere son verelim, karşılıklı sevgi, saygı ve hoş görü ortamının kurulmasına, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine ve ahlaki erdemlerin toplumda yaygınlaşmasına gayret gösterelim” ifadelerini kullandı.


Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan milletvekillerinin mesajında, "Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını, Milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice üç aylara kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Adıyamanlı hemşerilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Regaip Gecesini tebrik ediyorum" denildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:42
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