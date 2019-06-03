Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar programına katıldı

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci, Kale ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldılar.

İftar öncesi Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Kale Belediyesini ziyaret etti. Burada konuşan Kahtalı, “Kale ilçesinin gelişmişlik seviyesini hep birlikte arttıracağız. Bizler de milletvekilleri olarak bu konuda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Kale’nin her zaman AK Parti’nin yanında olmasından dolayı da verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

Milletvekili Ahmet Çakır ise Kale’nin Malatya’nın nezih ve güzel ilçelerden birisi olduğunu ifade ederek el birliği ile güzel hizmetler yapmak adına çalışacaklarını söyledi. Siyasetin hizmet için olduğunu dile getiren Çakır, “Bizlerde milletvekilleri olarak tüm belediye başkanlarımızın başarılı olması, proje geliştirmesi ve ilçeleri geliştirmesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Vekiller, vatandaşlarla iftarda buluştu

Kale İzzol-Der tarafından düzenlenen iftar yemeğine Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı katıldı.

Çoksa sayıda Kalelinin katıldığı iftar programı öncesi konuşan Milletvekili Hakan Kahtalı, 23 Haziran’da İstanbul’da önemli bir seçimin yapılacağını anımsatarak, “Biliyoruz ki İstanbul’da İzollulu çok sayıda hemşehrimiz var. Bugün burada olan ama 23 Haziran’da İstanbul’da olacak kardeşlerimiz var. Allah nasip ederse Kaleliler olarak o gün yine Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye destek olacağınızı biliyoruz. Yine buradaki arkadaşlarımızın da, İstanbul’da yaşayan dostlarına bu yönde destek olmaları konusunda yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Bülent Tüfenkci’de birlik ve beraberliğin en üst düzeye çıktığı Ramazan Ayının son günün de Kalelilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Tüfenkci, “Birlik ve beraberliğin en üst düzeye çıkması gereken günleri yaşıyoruz. 23 Haziran seçimleri Türkiye’nin geleceği açısından önemli. İstanbul’da yaşayan Kaleli kardeşlerimizin, verecekleri destek ile Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.