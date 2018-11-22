Milletvekilleri darbe girişimine katılanlardan şikayetçi oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Emrullah İşler ve İsmail Bilen ile darbe girişiminin yaşandığı 2016'da milletvekili olan Necdet Ünüvar müşteki olarak beyanda bulundu.

Usta, 15 Temmuz akşamı evde bulunduğu sırada uçakların alçak uçuş yaptığını, televizyonda, İstanbul'da tankların köprüyü kapattığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp gruplarında neler olduğunu görüştüklerini, bu sırada dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklaması üzerine darbe girişiminden haberdar olduklarını belirten Usta, "Evdeki iki çocuğumla vedalaşıp abdest aldım ve Meclise gitmeye karar verdim." diye konuştu.

Önce AK Parti Genel Merkezi'ne uğradığını ifade eden Usta, bu sırada uçakların alçak uçuşa devam ettiğini anlattı.

- "Meclisi açmaya karar verdik"

Usta, buradaki milletvekilleriyle Meclisi açmaya karar verdiklerini dile getirerek, kapıdaki polislerin güvenlik gerekçesiyle almak istemediğini ancak buna rağmen girdiklerini kaydetti.

Genel kurul salonunun kapılarının kapalı olduğunu ve dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın gelmesiyle salonun açıldığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"O gece sadece AK Parti'den milletvekilleri değil. CHP'den de MHP'den de milletvekilleri Genel Kurul salonuna geldiler. Hep birlikte salonda oturarak milletin iradesini sonuna kadar koruyacağımızı ve bu hainlerin yapmaya çalıştıkları şeyi asla başaramayacaklarını, canımız pahasına Meclisi koruyacağımızı sesli ifade ettik. Her partiden milletvekilleri konuşma yapmaya başladı. İsmail Kahraman Meclis Başkanı olarak kürsüye oturdu. Açılış kuralları neyse bunların hepsini yerine getirerek Meclisi açtık."

Usta, gecenin ilerleyen saatlerinde ilk bombanın atıldığını ve büyük bir sarsıntı yaşandığını dile getirerek, ardından atılan ikinci bombanın genel kurul salonunun çok yakınına düştüğünü söyledi.

Usta, şöyle konuştu:

"Bunların derdi korkutmak değil. Bile bile, kastederek Meclis Genel Kurul salonunu bombalamak, yıkmak. İçerideki milletvekilleriyle, meclis başkanıyla birlikte herkesi öldürmekti ama isabet ettirememişlerdi. Bir bombanın dehşetini hayatımda ilk defa orada yaşadım. Genel kurul salonunda tekbir getirerek bu hainler için 'bir gün hesap vereceksiniz' diye bağırdığımı çok iyi hatırlıyorum. O gece herkes tek bir şeyin derdindeydi. Bu Meclisi ve bu milleti koruyacağız derdindeydi. Elhamdülillah da koruduk. Peş peşe bombalar atıldı. Sarsıntıları dehşetle yaşadık. Dakikalar aslında saatler gibi geçiyordu. Hayatımda ilk defa zamanın nasıl farklı işlediğini ve dakikaların ne kadar uzun sürebildiğini hissettiğim andı."

Doktor olduğu için bombalamanın ardından yaralanan bir polis memuruna da yardım ettiğini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Kendi canımla ilgili bir şey hissetmedim ama eğer buradan çıkamaz, burası yıkılır ve kalırsak bu ülke ne hale gelir, bu vatan parçalanır, bölünür diye endişesini hissettim. Ama bir taraftan da biz güçlü bir milletiz, biz bu hainlere, bu darbecilere bu işi bırakmayacağız diyerek de büyük bir güçle dimdik ayakta durduk. Elhamdülillah bugün buradayız ve ayaktayız. O gece hayatını kaybeden şehitlerimizin, yaralanan gazilerimizin hepsinin bugün burada bulunmamızda büyük bir emeği ve payı vardır. Hepsine şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun."

- "Başaramadılar"

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde AK Parti Adana Milletvekili olan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar da evinin balkonunda oturduğu sırada 21.30-22.00 gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi civarında birkaç helikopterin dolaştığını gördüğünü, bir süre sonra da bir jetin alçak uçuş yaptığını belirtti.

Bir şey olup olmadığını anlamak için televizyona baktığını ve köprünün kapatıldığına dair haberleri gördüğünü kaydeden Ünüvar, milletvekili arkadaşlarıyla da görüştüğünü dile getirdi.

Ünüvar, dönemin başbakanlık özel kalem müdürünü aradığını, onun da "Hocam galiba bir kalkışma var" dediğini aktardı.

Başbakan Yıldırım'ın darbe teşebbüsü olduğuna dair açıklamaları üzerine abdest alıp namaz kıldığını ve ardından dışarı çıktığını vurgulayan Ünüvar, parti genel merkezine doğru giderken milletvekillerinin kullandığı bir WhatsApp grubundan Meclise gittiklerini öğrenince o tarafa döndüğünü dile getirdi.

Ünüvar, Meclise girdiğinde genel kurul salonunun açıldığını ve içeride AK Partililerin yanı sıra CHP ve MHP'li milletvekillerinin de bulunduğunu kaydetti.

Konuşmalar sırasında önce boş bir alana, ardından da salonun yakınına bomba atıldığını anımsatan Ünüvar, güvenlik görevlilerinin salondan çıkmalarına yönelik uyarılarına rağmen kalmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ünüvar, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletvekillerinin duruşunun değerli olduğuna dikkati çekerek, "Başaramadılar." dedi.

- "Kaybettiler"

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de telefonla görüştüğü dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın kalkışma olduğunu söylediğini ve "Merak etmeyin bastıracağız." dediğini anlattı.

O sırada dışarıda bulunduğunu ve çocuklarını eve bıraktıktan sonra Çankaya Köşkü'ne geçtiğini bildiren İşler, bazı bakanların ve milletvekillerinin de burada olduğunu söyledi.

İşler, Meclisin açılmasını savunduğunu ve dönemin Başbakanı Yıldırım ile tekrar görüştüğünü ve ardından TBMM'ye gittiklerini hatırlattı.

Meclise gittiğinde genel kurul salonunun anahtar bulunduktan sonra açılan kapılarından girmenin ilk kendisine nasip olduğunu anlatan İşler, daha sonra Meclisin çalışmaya başladığını ve ardından Twitter'den "Kaybettiler" diye mesaj attığını ifade etti.

Meclise atılan bomlardan dolayı yaralananları gördüğünü belirten İşler, "O geceyi milletvekilleri olarak Meclisi açarak, darbeye karşı milletin iradesine sahip çıkarak bütün partilerin milletvekilleri ile şanlı bir direniş sergiledik. Esas itibarıyla milletimiz sokaklarda direnişi yaptı. Milli iradenin nasıl korunacağını, demokrasiye nasıl sahip çıkılacağını bütün dünyaya göstermiş olduk." şeklinde konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de "O gece, geçmişte olduğu gibi düdük çalınca şapkayı alıp gidenlerin olmadığını göstermek adına nöbet tutmaya başladık." dedi.

Yaşananların emperyalist güçlerin ülkeyi işgal etme planı olduğuna vurgu yapan Bilen, sabaha kadar Mecliste kaldıklarını kaydetti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun da müşteki olarak dinlendiği duruşmada, vekiller, başta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere darbecilerden şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşma savcısının, 15 Temmuz'dan önce darbe planı yapıldığına dair içeriden ya da dışarıdan somut bir bilgi olup olmadığını sorduğu İşler, o dönem bir darbe girişimi yaşanacağına dair bilgisi olmadığını dile getirdi.

Milletvekilleri, davaya katılma talebinde de bulundu.



Daha sonra duruşmaya öğle arası verildi.