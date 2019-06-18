Milletvekilinin kardeşi kazada yaralandı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın kardeşi kazada yaralandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın kardeşi kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın kardeşi Salih Özşavlı (30) motosikletiyle Viranşehir ilçe merkezinde kaza yaptı. Yaralanan Özşavlı, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Burada tedavi edilen Özşavlı, Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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