Milletvekilinden Başkan Tanğlay’a hayırlı olsun ziyareti AK Parti Bitlis Milletvekilli Vahit Kiler, 31 Mart seçimlerini kazanarak Bitlis Belediye Başkanı olan Nesrullah Tanğlay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Bitlis Milletvekilli Vahit Kiler, 31 Mart seçimlerini kazanarak Bitlis Belediye Başkanı olan Nesrullah Tanğlay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tanğlay yaptığı konuşmada, Bitlis’e hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Bitlis’in AK Parti teşkilatına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteğini gösterdiğini ifade etti.

Bitlis Milletvekili Vahit Kiler Bitlis için sunulan tüm projelerin Ankara’da takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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