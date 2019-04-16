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Seçim 2019 Sayfası

Milletvekili Yılmaz’dan başkanlara ziyaret

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde MHP’den Belediye Başkanlığını kazanan isimlere ziyaretlerini sürdürdü.

16 Nisan 2019 Salı 16:06
Milletvekili Yılmaz’dan başkanlara ziyaret

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde MHP’den Belediye Başkanlığını kazanan isimlere ziyaretlerini sürdürdü. Ümit Yılmaz, ziyaretler esnasında Belediye Başkanlarına plaketler de vererek seçimde yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.


Milletvekili Ümit Yılmaz, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’i makamlarında ziyaret etti. Belediye başkanlarından belediyelerde karşılaştıkları tablolar hakkında bilgilerde alan Ümit Yılmaz, Belediye Başkanlarının sıkıntılarıyla ilgili her konuda yardımcı olacağı sözünü de verdi.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan’ı makamlarımda ziyaret eden Ümit Yılmaz, Belediye Başkanlığı seçimlerinde gösterdikleri üstün çalışma gayreti için teşekkür ederek plaket verdi. Belediye başkanlarına plaketlerini verirken konuşan Ümit Yılmaz; “Zorlu seçim döneminde üstün çalışma sergileyen, gecesini gündüzüne katarak çalışan, teşkilatlarla uyum içinde olan ve seçimler sonunda belediye başkanlığı gibi zor görevleri alan arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:06
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