Milletvekili Yağcı, Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy tarafından karşılandı. Yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Yağcı, yerel ve genel siyaset ile alakalı değerlendirmelerle bulundu. Yağcı, “Güçlü Bozüyük, Güçlü Bilecik ve Güçlü Türkiye misyonu ile çıktığımız davamızda gayretli çalışmalarıyla hizmet veren Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatımız ile bir araya geldik. Bozüyük’ümüz ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bozüyük İlçe Başkanımız Hüsnü Ersoy ve Yönetimine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.