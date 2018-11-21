Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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21 Kasım 2018 Çarşamba 23:08
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:08
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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