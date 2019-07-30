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Milletvekili Tutdere’den kentsel dönüşüm açıklaması

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentsel dönüşümün hız alması gerektiğini vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 15:33
Milletvekili Tutdere’den kentsel dönüşüm açıklaması

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentsel dönüşümün hız alması gerektiğini vurgulayarak açıklamalarda bulundu.


Milletvekili Tutdere, Mara, Musalla, Varlık, Alitaşı, Ulucami Mahallelerinin bir kısmında projenin hazırlandığını belirterek, Altınşehir Mahallesi için belediyenin kentsel dönüşüm kararı almadığını açıkladı.


Milletvekili Tutdere, “Bu bölgelerde oturulamaz ve çürük raporu bulunan yüzlerce konut bulunmaktadır. Birinci dereceden deprem bölgesinde bulunan ilimizin bu durumu da nazara alındığında iş ve işlemlerin gecikmesi ileride telafisi imkânsız zararlara sebebiyet verebileceği gibi, büyük felaketlere de yol açabilir.


Belediye kentsel dönüşüm projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 Milyon 81 bin 978 TL ödenek aldı. Mara, Musalla, Varlık, Alitaşı, Ulucami Mahallelerinin bir kısmını kapsayan kentsel dönüşüm alanında proje işlemlerinin tamamlandığını belirten belediye, Altınşehir Mahallesi alanı için ise henüz bir kentsel dönüşüm kararı alınmadığını açıkladı. Belediye’nin yanıtına göre, Altınşehir Kooperatif yetkilileri ile kentsel dönüşüm için görüşmelere başlandığı belirtilirken, Mara ve Musalla Mahallelerini kapsayan alanda hak sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı ve uzlaşma sağlananlara kamulaştırma bedellerinin ödenmeye başladığı da ifade edildi.


Henüz proje aşaması tamamlanan kentsel dönüşüm sürecinde yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için yeni bir yaşam alanının belirlenip belirlenmediğini sorduk, belediye verdiği yanıtta, yeni yaşam alanının henüz belirlenmediğini, ancak 2018 yılında onaylanan Adıyaman Merkez İmar Planı ile yeni alanların imar planına ilave edilerek, imara açılmasıyla mağduriyetin sona ereceğini belirtti. İmara açılması planlanan alanların ise hangileri olduğuna ilişkin detay verilmedi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:33
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