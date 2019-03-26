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Milletvekili Tutdere’den Dışişleri Bakanlığına çağrı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Fransa’da polisin Türk gencin ölümüne sebep olmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının soruşturmaya müdahil olması çağrısında bulundu.

26 Mart 2019 Salı 12:11
Milletvekili Tutdere’den Dışişleri Bakanlığına çağrı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Fransa’da polisin Türk gencin ölümüne sebep olmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının soruşturmaya müdahil olması çağrısında bulundu.


Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, geçtiğimiz günlerde Fransız polisinin biri Türk 2 gencin ölümüne sebep olması suçlamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı’na seslenerek, “Soruşturmaya müdahil olunmaması vatandaşlarımızın ülkemize olan güvenini sarsar, görüntülerin kaybolmasına izin vermeyin” dedi.


Milletvekili Tutdere, Fransa’da geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren 19 yaşındaki Adıyamanlı genç Fatih Karakuş’un ölümünde Fransız polisinin kastı olduğuna yönelik iddialara karşın, adli kurumlarca dosyaya eklenmeyen kaza anına ilişkin görüntülerin akıbetini ve Dışişleri Bakanlığı’nın soruşturmaya müdahil olup olmadığı konusunu meclise taşıdı.


Milletvekili Tutdere, “Fatih Karakuş’un babası Mehmet Ziya Karakuş’un beyanlarında Fransız polisinin yasalara aykırı bir biçimde kasksız sürücünün kontrolündeki motosikleti yakın takibe aldığı, biri sivil olmak üzere iki ekip aracının motosikletin arkası ve önünden sıkıştırıp beton bariyerlere çarpmalarına neden olduğu ve kazanın meydana gelmesinde güvenlik güçlerinin doğrudan ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Baba kazanın meydana geldiği yerde pek çok kamera bulunmasına rağmen soruşturma dosyasına oluş anını değil,olay yerine yakın bir görüntünün delil olarak eklendiğini anlatıyor. Olay faillerinin soruşturulması, maddi hakikatin ortaya çıkarılması gerekirken dosyanın kapatılmaya çalışıldığı dile getiriliyor. Konu hakkında çelişkili durumların olduğu kesinlikte ortadadır. İddiaların gerçekliği halinde Fransa’da yaşayan acılı Karakuş ailesinin telafisi imkansız mağduriyetler yaşayacağı ortada. Keza müdahil olunmaması durumunda da vatandaşlarımızın ülkemize olan güvenini sarsılacaktır” dedi.


Tutdere, soru önergesini Dışişleri Bakanlığı’ndan kazanın yaşandığı Grenoble kentinin bağlı olduğu Lyon Konsolosluğu ya da Fransa Büyükelçiliğimiz tarafından olayla ilgili herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığı, Fransa güvenlik güçleri ve adli makamlarca Lyon Konsolosluğu ya da Fransa Büyükelçiliğine bilgi ve belgelerin gönderilip gönderilmediği, acılı aileyle bir görüşme yapılıp yapılmadığı ve cenaze aşamasında Bakanlığın maddi-manevi katkıları konuları hakkında bilgi almak amacıyla verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:11
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