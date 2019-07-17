Milletvekili Tutdere tarımsal destek pirim ödeme konusunu meclise taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tarımsal destek pirim ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pirim ödemelerini meclis gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, “Ekonomik krizle boğuşan çiftçilerin bu haklı alacaklarını şu anda neden ödemiyorsunuz? Eğer para varsa ödeyiniz, para yoksa bunu çiftçiye neden açıklamıyorsunuz. Çiftçilerimiz yaşanan belirsizliğin giderilmesini bekliyor. 2018 tarımsal primleri 2019 mayıs ayında yapılıyor. Ödenen pamuk priminin yüzde 30’u kesiliyor ama konu ile ilgili olarak resmi ağızlardan açıklama yapılmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs tarihinde çiftçilerle yaptığı buluşmada tarım desteği (prim) için 2.4 milyar TL kütlü pamuk primi, 662 milyon TL yağlık ayçiçeği primive 365 milyon TL çiğ süt primi ödeneceğini açıkladı.

Örneğin sertifikalı tohum, buğday ve arpa için her yıl düzenli bir şekilde ödenen fark bedelleri ödenmedi. Pamuk desteklerinden sadece yüzde 70’ine karşılık gelen kısım ödendi, yüzde 30’una karşılık gelen ödenmedi, kesinti yapıldı. Çiftçilerimiz yaşanan bu belirsizliğin giderilmesini bekliyor. Ben buradan Tarım Bakanlığına seslenmek istiyorum, ekonomik krizle boğuşan çiftçilerin bu haklı alacaklarını şu anda neden ödemiyorsunuz? Eğer para varsa ödeyiniz, para yoksa bunu çiftçiye neden açıklamıyorsunuz? 2018 Tarımsal ödemeleri 2019 Mayıs ayında yapılıyor. Ödenen pamuk primi yüzde 30 eksik ödeniyor ve konu ile ilgili olarak resmi ağızlardan herhangi bir açıklama yapılmıyor. Öte yandan 2019 yılında yılı içinde hangi tarımsal ürünlere destek verileceği dahi açıklanmıyor.

2018 Yılı tarımsal ödemelerinin (prim) 2019 Mayıs ayında yapılmasının sebepleri nelerdir?, Pamuk priminin yüzde 30 eksik oranında eksik ödenmesinin gerekçeleri nelerdir?, Pamuk priminin eksik kalan yüzde 30’luk kısmının çiftçiye ödeneceği tarih nedir?, Çiftçilere 2019 yılı içinde hangi tarımsal ürünler için destek verilecektir? 2019 yılının desteklerinin ödenmeye başlanacağı tarih nedir” diye konuştu.