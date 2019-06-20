Milletvekili Tutdere, Rektör Turgut ile bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet,Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Turgut’u makamında ziyaret eden Milletvekili Tutdere’ye, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, parti yönetimi ile üyeler eşlik etti.

Ziyarette konuşan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Rektör Turgut’un Adıyaman Üniversitesi için bir şans olduğuna dikkat çekerek, başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını belirtti.

Milletvekili Tutdere, “Hocamızın üniversitemize yeni bir vizyon kazandıracağına inancımız tam. Kendisi yakından tanıdığımız ve çalışmalarını takdir ettiğimiz bir insan. Rektörümüzün, önemli projelere imza atarak hem ülkemizin hem de ilimizin dinamiklerini harekete geçireceğinden hiç şüphemiz yok. Kendisine çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Turgut, Tutdere ve beraberindeki heyete ziyaret ve temennilerinden dolayı teşekkür etti.