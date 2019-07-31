Milletvekili Tutdere muhtarlarla bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçede bulunan özel bir işletmede muhtarlarla buluştu. Tutdere burada yaptığı konuşmasında, "Başta tütün olmak üzere, sorunlarımızın çözülmesi için mecliste yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz. Çözümlerimizi ortak akılla bulacağız.Yarım saat uzaklık olan Malatya ile aramızdaki gelişmişlik düzeyine bakın. Eğer sorunların çözümü yönünde partiler üstü bir siyasetle hareket etmez, gerekli ve doğru mercileri harekete geçirmezsek yerimizde saymaya devam ederiz.Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya arasına sıkışıp kalırız. Yıllardır sorunlarla boğuşup duruyoruz, ama bizler artık bu sorunların çözümünü hak ediyoruz. Halk sizlere köylerde, bana da mecliste yetki verdi. Dolayısıyla muhtar, vekil, siyasetçi işbirliği ve güç birliği yapacağız, sorunları böyle çözeceğiz. Ben buna inanıyorum. Siyasetçilerin çözüm için sorumluluğu var. İlgili kurumları, sorumluluklarını yerine getirmeye davet etmek bizim hakkımız ve görevimiz. Tütüncülere ceza veren yasanın yürürlüğe girmesini mecliste diplomasi trafiğiyle 1 yıl erteledik. Bu sorunu şimdilik sadece morga kaldırmış olduk ama tütüne özgürlük gelmezse, tehlikeyi görmezden gelirsek, aç kalırız, Bu toprakları terk etmek zorunda kalırız. Biliyorum ki hepinizin temel konusu tütün, bizim olmazsa olmazımız. Bu konuda bir mücadele anlayışını ortaya koymak zorundayız. 2009’dan bu yana tütünle ilgili sizlerle birlikte çok ciddi çalışmalara imza attık. Ancak geldiğimiz noktada, tütünümüzün özgürleşmesini beklerken, 3 yıldan 6 yıla hapis cezasıyla tehditedildik. Şu anda o yasa maalesef yürürlükte ancak sadece uygulaması 1 yıl ertelendi. Bu yasanın ertelenmesi konusunda TBMM’de çok ciddi bir diplomasi ve gayret gösterdik. Diğer arkadaşlarımızı da ikna edip, 1 yıl ertelemesini sağladık. Yani cenaze yerde, biz şimdilik morga koymuş durumdayız biz.Bu topraklarda ortak akılla çözüme gitmek, siyasileri çözüme zorlamak zorundayız. Bunu yapamazsak seneye bu zamanlar belki hapiste olacaksınız. Tehlikeyi görmezden gelirsek, aç kalırız, aç kalırsınız. Bu toprakları terk etmek zorunda kalırız. Türkiye’de şu an ciddi bir ekonomik kriz var. Tütüncülerimizin içinde bulunduğu durum da bu krizin yansımasıdır.Eğer bir siyaset sorun çözmüyorsa, halkın taleplerini görmezden gelip, halkın taleplerinden uzaklaşmışsa halkın en büyük hakkı o siyaseti değiştirmek ve cezalandırmaktır. Ben bir milletvekili olarak, çalışmayıp mücadele etmiyorsam beni de değiştireceksiniz. Sandıkta bunun hesabını vermek halkımızın en büyük yetkisidir. Önümüzde seçim yok, şimdi memleket sorunlarını konuşma vakti. Şimdi ortak akılla hareket edeceğiz” dedi.