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Milletvekili Tutdere muhtarlara ‘ortakakıl’ çağrısında bulundu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere muhtar buluşmalarının üçüncüsünü Gölbaşı’nda gerçekleştirdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:18
Milletvekili Tutdere muhtarlara ‘ortakakıl’ çağrısında bulundu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere muhtar buluşmalarının üçüncüsünü Gölbaşı’nda gerçekleştirdi.


Milletvekili Tutdere köylerin sorunlarını dinlemek için yaptığı muhtar buluşmalarının üçüncüsünü Gölbaşı’nda gerçekleştirdi. Muhtarların büyük ilgi gösterdiği toplantının başında yaptığı konuşmada Tutdere, “Ortak akılla sorunları çözelim” vurgusu yaparak tüm muhtarları bu sürece katkı sunmaya davet etti.


İl genel Meclisi Üyesi Nevzat Kozak, Harmanlı Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, İl Başkanı Deniz Çakmak, Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı Lütfiye Vuruşkan ve çok sayıda muhtarın bir araya geldiği buluşmada Gölbaşı’nın sorunları, muhtarlar tarafından dile getirildi.


Adıyaman’da bu dönem yeni bir anlayışı yerleştirmek istediklerini anlatan Tutdere, “Dertlerimizin çözülemiyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de ortak aklı harekete geçiremiyor ve sorunları konuşamıyor olmamızda. Sorunları çözmek için önce bir masa etrafında bir araya gelip konuşacağız. Konuşabilmenin kimseye zararı olmaz” dedi.


Toplantının ardından Milletvekili Tutdere ve toplantıya katılan heyet, yapımı süren Çetintepe Barajı’nın inşaatını yerinde incelemek için bölgeye hareket etti ve şantiye şefinden bilgiler aldı.


Milletvekili Tutdere, Gölbaşı’nın Hamzalar Köyündeki Hasanlar mezrasında elektriğin olmadığını tüm dünyaya duyurduk ve insanlar ‘Bu çağda nasıl elektrik olmaz’ diye hayretler içinde kaldı. Bu ve buna benzer olayları, takip etmek ve çözüm bulmak adına bu toplantıları bu dönem gerçekleştirmenin doğru olacağını düşünüyoruz. Değerli muhtarlarım, biz sorunlarımızı tartışırsak, çözüm buluruz dolayısıyla artık konuşma vakti diyoruz. Bu konuda mahalledeki sorunlarımızın birinci muhattabı Belediye Başkanımız. Talepleriniz neyse ileteceksiniz, parlamento kısmında da ben milletvekiliniz olarak ben her türlü sorununuzda yanınızda olduğumuzu ifade ediyorum.Bir çözüm merciinden sorunların çözümünü talep etmek en doğal hakkımızdır. Bizler bu sorunları ortak akılla çözeceğiz. Bu dönem farklı bir aklı,platformu ortaya koyalım ve mücadeleye bu kez bu yöntemle gidelim. Bu vesileyle bugün aranızdayız. Sizden ricam sorunları konuşmaktan çekinmeyelim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:18
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