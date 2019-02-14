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Milletvekili Tutdere kentsel dönüşümün yapılmasını istedi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’a yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin biran önce hayata geçirilmesini istedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:42
Milletvekili Tutdere kentsel dönüşümün yapılmasını istedi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’a yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin biran önce hayata geçirilmesini istedi.


Milletvekili Tutdere, meclis genel kurulunda Adıyaman Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrıda bulundu. Mara ve Musalla Mahalleleriyle, Altınşehir Kooperatifi için verilmiş çürük raporu olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, sözü verilen kentsel dönüşüm projelerinin henüz Kartal’da yaşananların acısı tazeyken hayata geçirilmesini talep etti.


Milletvekili Tutdere, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve hükumet sürekli kentsel dönüşüm projeleriyle övünürken, birinci derece deprem bölgesi olan Adıyaman kentsel dönüşümde de unutuldu, Adıyaman hakettiği yerde değil. Daha önceleri kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerin hayata geçirileceği açıklanan Musalla, Mara Mahalleleriyle, Altınşehir Kooperatifinin bulunduğu alanlarda kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilemedi. Bu bölgelerde özellikle oturulamaz ve çürük raporu bulunan yüzlerce konut bulunmaktadır” dedi.


İstanbul’un Kartal ilçesindeki binanın çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Milletvekili Tutdere, “Bu acıların bir daha yaşanmaması adına buradan Adıyaman Belediye Başkanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Mara ve Musalla Mahallesiyle, Altınşehir Kooperatifinin bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm projelerinin acilen hayata geçirilmesi ve buradaki insanların mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:42
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