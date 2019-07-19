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Milletvekili Tutdere çiftçilerin borçlarını konuştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman çiftçisinin kuruyan badem ağaçları ve borçları için destek beklediğini açıkladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 19:12
Milletvekili Tutdere çiftçilerin borçlarını konuştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman çiftçisinin kuruyan badem ağaçları ve borçları için destek beklediğini açıkladı.


Milletvekili Tutdere, çiftçinin borçlarını ve kuruyan badem ağaçlarını meclis gündemine taşıyarak, “Çiftçi tarım kooperatiflerine olan borçlarını ödemekte güçlük çekiyor, badem üreticileri ise kuruyan 120 bin ağaç için destek bekliyor” dedi.


Tutdere, “Seçim bölgem olan Adıyaman’da özellikle bahar aylarında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle nohut başta olmak üzere arpa ve buğdayda ciddi anlamda rekolte düşüklüğü yaşanmıştır. Ürün azlığından dolayı çiftçilerimiz, başta Ziraat Bankası olmak üzere tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödemekte büyük güçlükler çekmektedirler.Ayrıca, yine yoğun yağışlar nedeniyle Adıyaman’da yaklaşık 120 bin badem ağacı kurumuş durumdadır. Badem yetiştiricileri de mağdur durumdadır. Tarım Bakanına ve Hükumete çağrıda bulunuyorum. Adıyaman’ımızdaki çiftçilerin bu mağduriyetinin bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Adıyaman’da badem üreticileri, kuruyan bu 120 bin badem ağacı için fidan desteği beklemektedirler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 19:12
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