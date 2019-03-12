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Milletvekili Tutdere: “Adıyaman yatırım bütçesinde yüzde 39 kesinti oldu”

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman yatırım bütçesinde yüzde 39’unda kesinti yaşandığını belirterek açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2019 Salı 15:45
Milletvekili Tutdere: “Adıyaman yatırım bütçesinde yüzde 39 kesinti oldu”

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman yatırım bütçesinde yüzde 39’unda kesinti yaşandığını belirterek açıklamalarda bulundu.


Milletvekili Tutdere, cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan yıllık yatırım programına göre 2019’da Adıyaman’a yapılacak yatırımın bütçesi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 39 kesintiye uğradığını vurguladı.


Milletvekili Tutdere bütçeye tepki göstererek “Adıyaman’a kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Beklediğimiz Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin bitişi bu bütçe ile 1 yıl daha ertelendi. Bütçeye alındığı söylenen Recep İçme Suyu Hattına ise toplam bin TL ayrıldı. Artık boş vaatlere karnımız tok” dedi


Ekonomik krizin artık iyiden iyiye hissedildiğini vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Göstermelik yatırımlara, seçim döneminde vaat edilen projelere artık karnımız tok. Herkesin dört gözle beklediği Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin bitişi bu açıklanan bütçe ile 1 yıl daha ertelendi. Geçen yıl 2020’de biteceği söylenen hastanemizin, bu yıl 2021’de biteceği söyleniyor. 2017’den beri hastanemize kıt kanaat ödenek veriliyor ama daha çivi bile çakılmadı. Bu bütçeye yatırım olarak yazılanlarla halkımızın gözü boyanmak isteniyor ama bize söz verilen projelerin esamesinin dahi okunmadığını biliyoruz. Ekonomik kriz, kesintilerle gizlenmeye çalışılıyor. 2018’de Adıyaman’da yapılması planlanan toplam 38 proje varken, bu rakam bu yıl 35’e düştü. Geçen yıl 288 milyon 701 bin TL bütçe ayrılan Adıyaman’a, 2019 yılında toplamda 176 milyon 674 bin TL harcanması bekleniyor. Tarımda geçtiğimiz yıl 8 olan proje sayısı bu yıl 5’e, konut alanı 9’dan 5’e, turizm 3’ten 1’e, eğitim 8’den 6’ya düşerken, ulaştırma projeleri 7 ile sabit kaldı. Bu yıl ödenek ayrıldığı söylenen Recep İçme Suyu için bin TL ayrıldı. Bin TL ile bir aile geçinemezken, söyleyin bana Recep İçme Suyu Hattı’nın nesini yapacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan yatırım programı hedeflerinde 2019 Yılı Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının, alınan harcama tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de reel olarak yüzde 36,1 oranında azalacağı belirtildi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:45
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