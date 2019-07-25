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Milletvekili Toprak, STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Kahta ilçesindeki sivil toplum kuruluşları (STK) bir araya geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
Milletvekili Toprak, STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Kahta ilçesindeki sivil toplum kuruluşları (STK) bir araya geldi.


Kahta ilçesinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik düzenlenen toplantıda STK temsilcileri ilçenin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik tavsiyelerde bulundu.


STK Temsilcilerini dinleyen Muhammet Fatih Toprak, onların görüş ve önerilerini dinleyerek not aldı.Burada düzenlenen toplantıda Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, “İlçemizin, ilimizin ve ülkemizin gelişimini için her alanda birlik beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Memleketimizi iyi bir şekilde tanıyıp sıkıntılarını bilen İlçemizin gelişimine yönelik önerileri olan STK Temsilcilerimizle sık sık bir araya gelerek onların tavsiye ve önerilerini dinliyoruz. Bu öneri ve tavsiyeler üzerinde çalışarak halkımızın huzuru için çalışıyoruz. Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yönelik Avrupa Birliğinin Fonları bulunuyor. Bu fonlardan faydalanmak için projelerimizi hazırlayarak faaliyete geçirmemiz lazım. Bu konuda STK’larımıza önemli sorumluluklar düşüyor” diye konuştu.


Düzenlenen toplantının ardından Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla ile sohbet etti.


Kahta öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Milletvekili Muhammet Fatih Toprak ve STK temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
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