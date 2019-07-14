Milletvekili Taş’ın 15 Temmuz mesajı

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş 15 Temmuz yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Yakup Taş,Anadolu’nun kapılarının açıldığı 1071’den, İstanbul’un fethi 1453’e, I. Dünya Savaşı’ndan, Çanakkale Savaşı 1915’e, İstiklal Savaşı’nda ki gaza bilinciyle bu kutsal vatanın ilelebet bizlerin olacağını tüm cihana ilan eden kahraman ecdadımız ve milletimiz, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde de aynı iman ve inançla canları pahasına aziz vatanımızı koruduğunu ifade etti.

Taş açıklamasında, “Alçak, hain FETÖ/PDY terör örgütü, milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını ve Cumhurun Başkanını, ümmetin umudunu, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan Beyefendileri hedef almıştır. Teröristler bu girişimle millî iradeyi saf dışı bırakmayı ve demokrasiyi, özgürlükleri engellemeyi hedefliyordu. Ancak basiretli ve ferasetli aziz milletimiz gönlündeki iman ve vatan aşkı ile gereken cevabı 15 Temmuz gecesi vermiş ve ilelebet de vermeye devam edecektir. FETÖ alçak darbe girişimiyle ipinin kimlerin elinde olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi. Vatan nöbetlerinde vatandaşlarımız gündüz çalışıp gece meydanlara çoluğuyla çocuğuyla koştu. ‘Yeni Kapı Ruhu’ ile taçlanan vatan nöbetleri dosta güven düşmana korku verdi. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hem dışarıdaki hem de içerideki hainlere hiçbir zaman milletçe fırsat vermeyeceğiz. Ruhunu 1 dolara satmış, hain örgütün mensubu olmuş alçaklar adaletin karşısına çıkarıldılar. Mahkemelerde sergiledikleri pişkinlikler ve ahlaksızlıklar ortada. Ne yaparlarsa yapsınlar adalet karşısında bu hainliklerinin bedelini ödeyecekler. Türkiye Cumhuriyetimiz genç bir cumhuriyet olsa da kahraman milletimiz bin yıldır Anadolu’yu kanıyla, canıyla kendisine yurt edindi. Bundan sonra da yurdunu koruyup yüceltecek kudrete sahiptir” dedi.

Taş ayrıca, “Anadolu insanının samimiyetini ve cesaretini her daim görmek bizlere güç veriyor. 82 milyon vatandaşımızla ötekileştirmeden, başkalaştırmadan tek yürek olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Muasır medeniyetlerin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bunu sonuna kadar hak eden aziz milletimizin aydınlık geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. Kahraman ecdadımızın bize emanet bıraktığı kutsal vatanımızda, huzurumuza, birliğimize, dirliğimize, güçlü Türkiye’ye kast eden hain, alçak teröristlerle ve yandaşlarıyla kararlı mücadelemiz devam ediyor, bitene kadar da devam edecektir. Ay yıldızlı al bayrağımıza kanlarıyla renk veren isimleri bilinen ve bilinmeyen tüm kahraman şehitlerimizden, fedakâr gazilerimizden Allah razı olsun. Bizlere bu kutsal toprakları vatan kılan ecdadımızı, 15 Temmuz’da canlarını feda eden 249 şehidimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle yâd ediyorum. 15 Temmuz’da yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle gazilik şerefine mazhar olan 2193 gazimize, fedakâr ailelerimize de minnetlerimi sunuyorum. Demokrasiye, milli iradeye vurulan bütün darbeleri ‘Unutmadık, Unutturmayacağız. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor, Rabbim, hainlere bir daha bu fırsatı vermesin diyorum” ifadelerini kullandı.