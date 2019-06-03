0553 313 94 23

Milletvekili Taşdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
Milletvekili Taşdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Ali Muhittin Taşdoğan, “Şükürler olsun, Yüce Mevla’m bizleri bir bayrama daha kavuşturdu. Bahşedilen Ramazan Bayramımızı milli birlik ve kardeşlik ruhu içerisinde kutluyoruz. Dini bayramlarımız, şüphesiz fazilet ve hikmetlerle yüklüdür. Küskünlerin barışması, kimsesizlerin, yaşlıların ziyaret edilmesi konu, komşu, hısım-akraba ziyaretleri içtimai hayatı düzene sokan toplumun ruhunu besleyen en önemli aksiyonlardan değil midir? İslam alemi tuttuğu oruç ibadeti neticesinde topyekun bayram yaparak dikkatleri belirli bir istikamete çekmektedir. Bu istikamet hak ve hakkaniyeti şiar edinmiş temiz niyetli bir istikamettir. Milli ve manevi terbiye ile yoğrulmuş aziz milletimiz her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tek yürek, tek bilek olmuştur. Bayram namazıyla başlayan bu sosyal ahenk ve ziyaretler, küskünlerin barışması, tabii ki çocukların sevindirilmesi ile devam etmiştir. Bayrama özel hazırlanmış ikramların, bayrama özel hazırlanmış evlerin ruhunda Türk kadınının zarafetini görürsünüz.Günler öncesinden başlayan bayram hazırlıkları evin her bireyinde ayrı bir heyecan ve tatlı bir huzur bırakmıştır. Bayramları bayram gibi yaşamamız gerektiği kanaatindeyim. Ziyaretlerimizi bayramlarda da ihmal edersek toplumsal bir yara almış oluruz. Çocukluğumun bayramlarında tabii ki en mühim şey bayramlık elbise ve ayakkabılarımızdı. Günler öncesinden alınan ve evin en korunaklı yerinde saklanan bu giyecekler hala çocukluğumuzun en canlı hatırasıdır. Çocuklarımızı bayramın coşku ve sevincinden mahrum bırakmayalım. Bayramın ruhunu en ince ayrıntısına kadar yaşayalım. Mili ve manevi istikamette ilerleme gayesi güden her gencimizin gerekli hassasiyetlere dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımıza bol harçlıklı bayramlar diliyorum. Rabb’im bizleri daha nice bayramlara barış, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırsın” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramı ölen kızının "kalbini" dinlemek oldu
    1. Bayramı ölen kızının "kalbini"..
    2. Kemal Kılıçdaroğlu o isimleri..
    3. Beşiktaş’a sürpriz 3 isim!
    4. "Su altı hokeyinde bir dünya markasıyız"
    5. Bayram yoğunluğu yaşayan berberde..
    6. Seçer, Çamlıyayla’da muhtarlarla..
    7. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    8. Foçalı miniklerin karate coşkusu
    9. Sudan ordusundan sivil eylemcilere..
    10. 81 ilde 36 bin kadını dolandıran..
    11. Milletvekili Taşdoğan’dan Ramazan..
    12. MTSO’dan yetim ve muhtaçlara yardım
    13. Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
    14. Başkan Say’dan Ramazan Bayramı mesajı
    15. Kızılay, Aliağa’da kan bağışı..
    16. Ele geçirilen kaçak malzemeler imha..
    17. ABD ve İngiltere'den Sudan'da..
    18. Osmanlı'dan günümüze şahane bir tarif:..
    19. Bayram için aldığı otomobil memleket..
    20. Başkent Tiyatroları’ndan genç..
    21. Başkan Akman’dan Ramazan Bayramı mesajı
    22. Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden..
    23. Yumurta karşılığında bile bisikletin..
    24. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    25. Destici'den bayram mesajı
    26. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    27. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    28. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    29. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    30. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular