0553 313 94 23

Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan öğrencilere nasihatler

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sonunda karnelerini alan öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 14:25
Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan öğrencilere nasihatler

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sonunda karnelerini alan öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.


Milletvekili Muhittin Taşdoğan, karnelerini alan öğrencilerin yoğun bir ders çalışma temposunun ardından tatil yapmayı hak ettiğini söyleyerek, öğrencilere tatil zamanının iyi değerlendirebilmeleri için de tavsiyelerde bulundu. Taşdoğan, zamanın çok hızlı geçmesi nedeniyle Türk çocuğunun yada gencinin boşa harcayacak bir dakikası bile bulunmadığını vurgulayarak, "Yıl boyunca çok çalışıp yorulan öğrencilerimiz elbette dinlenmeyi hak etmişlerdir. Bol bol dinlenecek, ruhi ve bedeni güçlerini muhafaza edeceklerdir. Tatil zamanı bol okuma yapmaları ricamdır. Okumak ufku açtığı gibi içtimai, felsefi,edebi, tarihi şuuru da beraberinde getirmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin beden ve ruh dünyasını çağdaş seviyeye taşıyacak her türlü spor ve kültürel programlar tatillerin vazgeçilmez aksiyonları olmalıdır.Milli Eğitimimizin vazgeçilmez unsurları olan öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Kendilerinin ne kadar vefakar olduğu muhakkaktır; yakından takip ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in söylediği gibi “Yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır” dedi.


Ailelere de çağrı


Öğrencilerin ailelerine de çağrıda bulunan Taşdoğan, "Karne notları ne olursa olsun anne ve babaların çocuklarına ilgi ve alakalarını ziyadesiyle göstermesi, çocuklarımızın özgüven ve benliklerini kazanmaları hususunda mühimdir. Düşük not almanın öğrencinin kısır, dar ve verimsiz olduğu anlamına gelmediği kanısındayım. Düşük not alan öğrencinin sorunu varsa tespit edilmeli ve acil önlem alınmalıdır. Zira her insanın güçlü veya zayıf olduğu alanlar vardır. Yavrularımızın ilgi ve istidatları doğrultusunda yönlendirilmeleri onların güvenli bir geleceğe ulaşmalarının teminatıdır. Bütün öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin karne sevincini paylaşıyorum. Zira dört öğrenci babası olarak çocuklarımın karnelerini her daim olduğu gibi aynı aşk ve şevkle bekliyorum. Kazasız ve belasız güzel bir tatil geçirilmesi dileklerimi sunuyorum. Bütün öğrencilerimize sağlık, esenlik diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:25
  1. doğa
  2. kitap
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kirazlar dalında kaldı
    1. Kirazlar dalında kaldı
    2. MediaMarkt’tan hem babalara hem de..
    3. Diyanet 2019 hac kafile tarihleri
    4. Kağıthane’de korkutan yangın
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali..
    6. Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı
    7. YKS’de ter dökecek öğrencilere..
    8. Fenerbahçe'nin ilk yerli transferi..
    9. MHP Gaziantep İl Teşkilatından..
    10. Tavşan Pamuk karnesini aldı
    11. İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle..
    12. Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi
    13. Ekim: "Ortamahalle Türkiye’de mahalle..
    14. Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan..
    15. Engellilere akvaryum terapi
    16. Dev projede sona gelindi! İki şehir..
    17. Hilmi Güler ezber bozdu
    18. Hüzne boğan karne töreni
    19. ANALİZ - Kazakistan'da Tokayev dönemi
    20. Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...