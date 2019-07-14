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Milletvekili Taşdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:04
Milletvekili Taşdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimiyle ilgili bir mesaj yayımlayan MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Dışardan beslemeli içimizdeki hainlerce gerçekleştirilen kalkışma hareketi, hiç şüphe yok ki bizi vatanımızdan etmenin, bayrağımızı hain ellere teslim etmenin hayallerini kuruyordu. Hayallerini kuruyordu ama hesapları Türk Milleti’nin azim ve kararlılığı karşısında tutmadı. Bilakis hain kalkışma hareketi, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdi. Bilge Kağan’la başlayan Türk Milleti’ne içteki ve dıştaki düşmanlara karşı dikkatli ol uyarıları en son Mustafa Kemal’le taçlanmıştı. Dahili ve harici bedhahları asla unutmamamız gerektiğini 15 Temmuz bizlere bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz’da ülkemiz karanlık bir geleceğe mahkum edilmek istenirken Yüce Türk Milleti’nin kararlı duruşu heveslerini kursaklarında koydu. Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Nene Hatun’un “Bebeğim anasız büyür de vatansız büyümez.” sözlerini kendine düstur edinmiş Türk halkının ellerinde bir kez daha şahlandı.


15 Temmuz Kalkışmasında, İstiklal Marşının her bir mısra, hainlerin suratına Türk’ün bükülmez bileği, devletin asil evlatları olarak dikilmiştir. Türk milleti tüm dünyaya bir kez daha vatan, bağımsızlık söz konusu olduğunda damarlarında akan kanın hakkını vermekten geri kalmayacağını haykırmıştır. Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklal ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir” diyen bu toprağın şehit torunları atalarının izinde yürümekte bir an bile tereddüt etmemiş. Devletin bu asil evlatları durum ve şartlar ne olursa olsun önce vatan demiştir. 15 Temmuz akşamı Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin "Yakın Işıkları" sözüyle başlayan ve Genel Merkezimizden tüm ülkeye yayılan aydınlık bakış açısı ve kararlı duruşla adını bulan destansı mücadeleye de değinmeden geçemeyeceğim. 15 Temmuz’un destansı kahramanı Ömer Halisdemir başta olmak üzere 247 şehidimizi rahmetle anıyor, Gazi Türk Milletini saygıyla selamlıyorum. Ve tüm dünyaya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle haykırıyoruz: “Bu ülke, tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tü ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır."

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:04
  1. doğa

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