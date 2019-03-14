Milletvekili Taş 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Taş, toplumsal hayatta sağlığın önemi ve sağlık sektöründe çalışan bireylerin üstlendiği önem ve sorumluluğunu dile getirdi. Milletvekili Taş, “İnsanların gerek birey olarak gerek toplumsal hayattaki bütün bireyler açısından tıbbın ve sağlık camiasının önemi tartışılmaz olmakla birlikte, Milletimizin geleceğinde hekimlerimizin yeri açıkça ortadadır. Bu düşünce ve önemi belki de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü, en kısa şekilde özetlemektedir. Diğer yandan sağlık sisteminde ve tıp dünyasında da meydana gelen değişiklikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerek hükumetimiz gerek devletimizin gerçekleştirdiği dev atılımlar ile insanımızın hastanelerde kuyruk bekleme çilesi sona ermiş, gençlerimizin de bu mesleğe göstermiş olduğu ilgi sonrasında mevcut hekim ve sağlık çalışanı sayısı her geçen gün daha da artmıştır. Şunu da çok iyi biliyoruz ki, başarılı sağlık hizmeti sunumu için asıl unsur sağlık hizmeti sunan insanlarımızdır. Sağlık çalışanları, insanların en zor günlerinde, sabır ve tahammüllerinin en aza indiği zamanlarda onlara hizmet sunan bir mesleğin mensupları olarak her türlü takdiri hak ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" diye konuştu.