0553 313 94 23

Milletvekili Taş 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 13:58
Milletvekili Taş 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Milletvekili Taş, toplumsal hayatta sağlığın önemi ve sağlık sektöründe çalışan bireylerin üstlendiği önem ve sorumluluğunu dile getirdi. Milletvekili Taş, “İnsanların gerek birey olarak gerek toplumsal hayattaki bütün bireyler açısından tıbbın ve sağlık camiasının önemi tartışılmaz olmakla birlikte, Milletimizin geleceğinde hekimlerimizin yeri açıkça ortadadır. Bu düşünce ve önemi belki de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü, en kısa şekilde özetlemektedir. Diğer yandan sağlık sisteminde ve tıp dünyasında da meydana gelen değişiklikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerek hükumetimiz gerek devletimizin gerçekleştirdiği dev atılımlar ile insanımızın hastanelerde kuyruk bekleme çilesi sona ermiş, gençlerimizin de bu mesleğe göstermiş olduğu ilgi sonrasında mevcut hekim ve sağlık çalışanı sayısı her geçen gün daha da artmıştır. Şunu da çok iyi biliyoruz ki, başarılı sağlık hizmeti sunumu için asıl unsur sağlık hizmeti sunan insanlarımızdır. Sağlık çalışanları, insanların en zor günlerinde, sabır ve tahammüllerinin en aza indiği zamanlarda onlara hizmet sunan bir mesleğin mensupları olarak her türlü takdiri hak ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç istatistiklerini çıkarıyor
    1. Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç..
    2. Konya'daki silahla yaralama
    3. Cumhur İttifakı’ndan Eğrikavak’ta..
    4. Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis..
    5. İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün..
    6. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    7. "Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5..
    8. "En gerçek en doğru anket sandıktan..
    9. DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart..
    10. Başkan Akkaya, istişare toplantısına..
    11. Genel Sekreter Gökçe: Önceliğimiz iki..
    12. Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi..
    13. İran’da boru hattında patlama
    14. ÖSYM YDS giriş belgelerini yayınlandı
    15. (Özel) Küçükçekmece’de motosiklet..
    16. İTO Başkanı Avdagiç: "Bankacılık..
    17. Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır
    18. İTO Başkanı Avdagiç: "İstihdamla..
    19. Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde..
    20. Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!