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Milletvekili Şeker’den 153 Çağrı Merkezi’ne övgü

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen “Vatandaş Buluşmaları” projesiyle yakından ilgilendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:58
Milletvekili Şeker’den 153 Çağrı Merkezi’ne övgü

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen “Vatandaş Buluşmaları” projesiyle yakından ilgilendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çağdaş belediyecilik anlayışıyla Kocaeli’nde yaşayan vatandaşlarımıza en kısa sürede, en iyi hizmeti sunabilmek ve vatandaş ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldırarak, iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi binasının konuğu Milletvekili İlyas Şeker oldu. Tüm binayı gezen ve bilgiler alan Şeker, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Vatandaş Buluşmaları” projesi ile de yakından ilgilendi. Merkezin çalışma sistemi hakkında bilgiler alan Milletvekili İlyas Şeker, personelle de tanıştı. ‘Vatandaş Buluşmaları’ projesiyle de yakından ilgilenen Şeker, projeyi çok başarılı bularak yüz yüze iletişimin önemini vurguladı. Milletvekili Şeker, Büyükşehir yöneticileriyle vatandaşları buluşturan projeyi çok beğendiğini belirterek övgü dolu sözler söyledi.


Çağrı merkezi çalışanlarından günlük aldıkları çağrı sayısı ve gelen çağrıların konularına ilişkin bilgiler alan Milletvekili Şeker, “Sizin de, sizlere gelen öneri ve isteklerin de bizim için önemli bir yeri bulunuyor. Size gelen talepleri, kendi ailenizden geliyormuş gibi değerlendirin. Kendinizi her zaman telefonda konuştuğunuz kişilerin yerine koyun, empati yapın. Büyükşehir Belediyemiz hayata geçirdiği bu merkezle; çağrı almada, yönlendirmede ve geri dönüşlerde ne denli hızlı olduğunu ortaya koymuştur. Büyükşehir 153 sayesinde vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bir telefon uzaklıkta” dedi.


Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışına sahip Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi; “kalite, şeffaflık, adalet, hız, etkili iletişim, samimiyet, güven ve gizlilik" gibi değerleri de ön planda tutuyor. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ne halkımız; her türlü talep ve önerileri için 153 numaralı hattın yanı sıra web sitesi www.buyuksehir153.com, iletişim merkezlerinde yüz yüze ve mobil cihazlardan ulaşabiliyor.


Çağrı merkezinde 90 kişilik ekip, 7/24 hizmet veriyor. 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşan vatandaşların talepleri alınarak, personel tarafından ilgili birimlere aktarılıyor. Çağrı merkezinde vatandaşların sorunlarını dinleyen görevliler, sosyal medyadan, web sitesinden ve mobil uygulama üzerinden gelen taleplere de anında cevap verebiliyor. İstekte bulunan vatandaş talebinin ne durumda olduğunu da bu merkezden öğrenebiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:58
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