Milletvekili Savaş’tan Çine’ye Hükümet Binası müjdesi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çine’ye yapılacak olan Hükümet Binası’nın ihale sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Milletvekili Savaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çine ilçemize TOKİ tarafından yapılacak olan Hükümet Binası İnşaatı ile Çevre Düzenleme işi ihalesi 25 Haziran 2019 tarihinde yapılmış olup 23 Temmuz 2019 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır.

Kaymakamlık, Adliye Sarayı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bir arada olacağı, Konferans ve Toplantı Salonlarının bulunduğu; toplam 7 bin 171,35 metrekare olarak planlanan projenin yer tesliminden itibaren 500 gün içerisinde yapılması planlanmaktadır. Çine ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.