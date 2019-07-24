0553 313 94 23

Milletvekili Savaş’tan Çine’ye Hükümet Binası müjdesi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çine’ye yapılacak olan Hükümet Binası’nın ihale sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
Milletvekili Savaş’tan Çine’ye Hükümet Binası müjdesi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çine’ye yapılacak olan Hükümet Binası’nın ihale sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.


Milletvekili Savaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çine ilçemize TOKİ tarafından yapılacak olan Hükümet Binası İnşaatı ile Çevre Düzenleme işi ihalesi 25 Haziran 2019 tarihinde yapılmış olup 23 Temmuz 2019 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır.


Kaymakamlık, Adliye Sarayı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bir arada olacağı, Konferans ve Toplantı Salonlarının bulunduğu; toplam 7 bin 171,35 metrekare olarak planlanan projenin yer tesliminden itibaren 500 gün içerisinde yapılması planlanmaktadır. Çine ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nissan Motor 10 bin kişiyi işten çıkaracak
    1. Nissan Motor 10 bin kişiyi işten..
    2. Balıkçılık sektörüne 10,5 milyon..
    3. Van'da tarihi eser kaçakçılığı..
    4. Bilecik’te fotokapana yakalanan yaban..
    5. Çocuklarını evde yalnız bırakıp..
    6. Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri..
    7. İstanbul’da sigara kaçakçılığı..
    8. Van'da tarihi eser kaçakçılığı
    9. Dökülen saçlar kaderiniz olmasın
    10. Arı zehri nedir? Arı zehrine ne iyi..
    11. Kendine çift maaş bağlayan CHP'li..
    12. E- ticarette sıra e- dönüşüme geldi
    13. Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza..
    14. Aşırı yağışlar çiftçinin beklentisini..
    15. Kanseri yenen doktordan ’hayat..
    16. Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep..
    17. Türk müteahhitler, ilk yarıda..
    18. Elektrik kontağından çıkan yangın evi..
    19. Genç fotoğrafçının ilk sergisi
    20. Malazgirt’te biçerdöverler denetlendi
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!