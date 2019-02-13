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Milletvekili Sait Kirazoğlu’nun baba acısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu’nun babası Turan Kirazoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
Milletvekili Sait Kirazoğlu’nun baba acısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu’nun babası Turan Kirazoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Bir dizi ziyaret için Gaziantep’te bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da cenazeye katıldı.


AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören babası Turan Kirazoğlu sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Turan Kirazoğlu, Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaddin Nakıpoğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanırken, Sait Kirazoğlu ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.


Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ile birlikte kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınırken Milletvekili Sait Kirazoğlu gözyaşlarını tutamadı. Turan Kirazoğlu, Asri Mezarlık içerisindeki aile mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
  1. doğa

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