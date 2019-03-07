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Milletvekili Ödünç kandil simidi dağıttı

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve parti teşkilatı Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

07 Mart 2019 Perşembe 17:30
Milletvekili Ödünç kandil simidi dağıttı

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve parti teşkilatı Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram etti.


Vatandaşlarla bir araya glen AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Yıldırım Belediyesi meclis üyeleri yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Projeler hakkında tek tek bilgi verenÖdünç ve meclis üyeleri esnafın büyük teveccühünü kazandı. Zümrütevler Cami’nde ikindi namazı sonrası Regaip Kandili dolayısyla ikram edilen kandil simidi kısa sürede tükendi.


Gencinden yaşlısına herkesin kendilerine destek sözü verdiğini belirten Ödünç, "Bugün 3 ayların baçlangıcındayız. Regaip Kandilini kutluyoruz. Rabbim bizleri bu güzel günlerin tamamına eriştirsin. Bütün dünya da olduğu gibi, Türkiye’de Bursa’da Yıldırım ilçesinde de müslüman kardeşlerimizle hep beraber Regaip Kandilini idrak etmekteyiz. Bugün belediye başkan adayımızın adına bizler ikram ettik. Nice mübarek günlere hepbirlikte erişmemizi nasip etsin" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:30
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