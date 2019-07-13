Milletvekili Mustafa Kendirli: "Türk Milleti, 15 Temmuz’da vatan sevgisini dünyaya gösterdi”

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, “15 Temmuzda Türk milleti vatan sevgisinin, millî şuurun ve demokratik bilincin ne olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Vatan savunmasıyla Türk halkının darbeye geçit vermediğini ifade eden Milletvekili Kendirli, açıklamasında; "15 Temmuz’da bu milletin kahraman evlatları gövdelerini tanklara siper ederek, kurşunları hiçe sayarak vatan savunmasında yer almış ve darbeye geçit vermemiştir. Ömer Halisdemir gibi şanlı Türk askerleri ve kahraman Türk polisi de darbeci hainlere karşı durmuş ve büyük bir mücadele sergilemiştir. Bu aziz millet nasıl Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da bu aziz vatanı işgalcilere teslim etmediyse 15 Temmuz’da da darbecilere teslim etmemiştir. Söz konusu vatansa sağına soluna bakmadan "Ben varım." diyerek bayrağını eline alıp sokaklara dökülen kahraman vatan evlatları darbecilerin hain planlarını bertaraf etmiştir" ifadelerini kullandı. Darbeye TBMM’inin açık tutularak da karşı konulduğunu belirten Milletvekili Kendirli, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“15 Temmuzda Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı ve değerli üyeleri de meclisi açık tutarak darbecilere meydan okumuştur. Meclis o gece ikinci kez gazi olmuştur. Cumhurun temsilcisi Cumhurbaşkanımız da; ’yurt dışına kaçıp gidecek’ diyenleri hüsrana uğratarak F16’lar göklerdeyken uçağa binen cumhurbaşkanımız, o gece milletiyle beraber meydanlarda mücadele etmiş ve milletin verdiği yetkiyi darbecilere teslim etmemiştir. 15 Temmuz, vatanı ve milleti için şehitlik şerbetini içen, şanlı Türk Bayrağına hainlerin el sürmesini engelleyen, ülkemizin işgaline direnen kahramanların gecesidir."