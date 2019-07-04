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Milletvekili Mustafa Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, milletvekili sayısının Kırşehir’de 3’e yükseltilmesiyle birlikte temsil hakkının tabana daha çok yayılacağını belirtti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
Milletvekili Mustafa Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, milletvekili sayısının Kırşehir’de 3’e yükseltilmesiyle birlikte temsil hakkının tabana daha çok yayılacağını belirtti.



Milletvekili Kendirli, yaptığı açıklamada, “Temsil yetkisi tabana daha çok yayılacak, özelde şehrimizde genelde ise ülkemizde demokrasinin standartlarının yükselmesine vesile olacaktır. “dedi.



Vekil sayısının yükseltilmesiyle birlikte Kırşehir’in TBMM’inde temsil gücünün de artacağını ifade eden Kendirli, “Milletimiz, sıkıntılarının giderilmesinde, dertlerinin dinlenmesinde daha çok muhatap bulacak, şehrimizin TBMM’deki temsil gücü daha da artacaktır.


YSK’nın bu kararı şehrimizin nüfusunun arttığının da bir göstergesidir ve nüfusun artışında, Kırşehir’in son 17 yılda AK Parti iktidarları döneminde yakaladığı kalkınma seviyesini etkisi büyüktür.


AK Parti iktidarlarının son 17 yılda uyguladığı politikalarla, şehrimizde tarımsal üretim ve ürün çeşitliliğini artmış, hayvancılık tekrar cazip hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak da kırsaldan kentte göç Cumhuriyet tarihinde ilk defa tersine dönmüş ve kentlerden köylere, kırsala göç başlamıştır.”diye konuştu.



Kırşehir’in yakaladığı kalkınma ivmesiyle nüfusunun da arttığını anlatan Milletvekili Kendirli, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı olan Kırşehir, yakaladığı kalkınma ivmesiyle nüfusunu artırmıştır. Kırşehir tarım ve hayvancılıkta olduğu kadar eğitim, ihracatta ve sanayi üretiminde de bölgesinde adından söz ettirir hale gelmiştir. LGS’de matematik alanında birinci olan Kırşehir, 2019 yılı bütçesi yaklaşık 200 milyon lirayı bulan Ahi Evran Üniversitesi ile de gençliğinin tercih ettiği bir şehir olmaktadır. 2019 yılının ilk 6 ayında toplam 108 milyon 115 bin dolar ihracat gerçekleştiren Kırşehir, sanayi üretimi ve ticari işletmeleriyle de cazibe ve istihdam merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
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