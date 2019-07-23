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Milletvekili Mustafa Esgin’den ulaşım projelerine yakın takip

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Daha ulaşabilir bir Bursa idealiyle çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz” dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:59
Milletvekili Mustafa Esgin’den ulaşım projelerine yakın takip

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Daha ulaşabilir bir Bursa idealiyle çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz” dedi.


Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nde görev değişimi gerçekleşti. Bursa’da Eylül 2018’den bu yana Bölge Müdürü olarak görev yapan Turgay Çolak, Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü görevine atanırken yerine Karayolları 14. Bölge Müdürü olarak Mehmet Akif atandı. Gerçekleşen görev değişiminde Bursa’nın ulaşım yatırımlarında önemli ve büyük emekleri olan Turgay Çolak’a teşekkür eden AK Bursa Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğüne atanan Turgay Çolak’a, Bursa’mızda görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni atanan Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Mehmet Aşık’a da yeni görevinde başarılar diliyorum. Önümüzde devam eden çok önemli ulaşım projeleri var. Bunların en başında Kurban Bayramı öncesi hizmete açmayı planladığımız Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun Bursa-İzmir etabını tamamlıyoruz. Bursa ve Susurluk arasındaki köprülü kavşaklara bir yenisini daha ekleyerek Badırga Köprülü Kavşağı’nı yakın bir zaman içinde tamamlayacağız. Bunun yanı sıra Dağ yolunda yapımı devam eden Doğancı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor. Yenişehir ve Bilecik arasındaki yol çalışması önceliğimiz arasında yer alıyor. Ayrıca İnegöl ve Yenişehir arasındaki yol çalışması nihai bir aşamaya geldi. Yakın zamanda bu yolumuzu da bitirme kararlılığındayız” dedi.


Uludağ yolunda kalan 6 kilometrelik yol çalışmasının da ödeneğinin geldiğini dile getiren Esgin, “Bu çalışmalar da tamamlanmak üzere hızlandırıyoruz. Yeni Bölge Müdürümüz Mehmet Aşık ile birlikte devam eden projelerin yanı sıra Karacabey-Yeniköy arası Boğaz Yolu ile Karacabey Sarıbey-Okçugöl arasındaki yolu yerinde inceleyeceğiz. Yol medeniyet demektir. Daha ulaşılabilir bir Bursa idealiyle çalışıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın bizlerden beklenti ve taleplerini yerinde inceleyerek süreçleri Ankara ve Bursa ayağında Milletimiz adına takip etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:59
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