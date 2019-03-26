0553 313 94 23

Milletvekili konuştukça A Milli Takım gol attı

Seçim çalışmaları sırasında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde halka hitap ettiği sırada A Milli Takım’dan art arda gelen 2 gol sevinci kameralara yansıyan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

26 Mart 2019 Salı 12:38
Milletvekili konuştukça A Milli Takım gol attı

Seçim çalışmaları sırasında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde halka hitap ettiği sırada A Milli Takım’dan art arda gelen 2 gol sevinci kameralara yansıyan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Euro 2020 Elemelerinde Moldova’yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı’nın galibiyeti bütün Türkiye’de sevinç yaşattı. Mustafakemalpaşa Paşalar Mahallesi’nde bir kahvehanede vatandaşlara hitaben konuşma yapan Milletvekili Mustafa Esgin’in bir gözüyle de televizyonda oynanan milli maçı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. Gezi olaylarının Türkiye’ye zararının 160 milyar TL olduğundan bahseden ve bununla 10 bin adet köprülü kavşak yapılacağına dikkati çektiği esnada maçın 24.’ncü dakikasında Hasan Ali’nin attığı gol sevincini yaşayan Esgin, "Gol oldu degil mi? Allah’a hamd olsun. İşte bu...Büyük başarılar, Türkiye’nin başarıları bizim heyecanımızla birlikte gelecek inşallah" diyerek sevincini paylaştı.


2 dakikada 2 gol


Konuşmasına devam ettiğinden 2 dakika sonra bu kez Cenk Tosun’un maçın 26’ncı dakikasında attığı golün sevincini yaşayan Mustafa Esgin, "Ben konuştukça goller geliyor hamd olsun. Kıymetli hemşehrilerim yüzlerimiz gülüyor, daha da gülecek inşallah" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Yarın bunun hesabı var! Ahirette ne diyeceksiniz?”
    1. “Yarın bunun hesabı var! Ahirette ne..
    2. İnönü Üniversitesi engelleri aşıyor
    3. Schneider Electric, Siber Güvenlik..
    4. Cezayir Devlet Televizyonu Genel..
    5. Yüksekova’da kar temizleme çalışması
    6. Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarından..
    7. Memur-Sen’den Nisan ayı için "KPDK..
    8. Hafsat nineden Dicle Elektrik’e..
    9. Suç makinesini Samsun polisi yakaladı
    10. Yumurtası 400, civcivi bin lira
    11. Başkent’te Çanakkale ruhu
    12. Otomobilin çarptığı yaya hayatını..
    13. Adana'da sahte MİT'çi operasyonu!..
    14. 1 Nisan tatil mi? | 1 Nisan Pazartesi..
    15. Belediye Başkan Adayı Yıldız’dan..
    16. Tütüncü: " Vakıf Çiftliği ve eski..
    17. İçişleri Bakanı Soylu Beyoğlu'nda
    18. Trakya, istihdamda en yüksekte
    19. Aşırı terleme nedenleri nelerdir |..
    20. Başkan Yalçın, Orman Haftası..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!